Glumica Milica Milša (57) se na svom Instagram profilu nedavno obratila pratiocima, te otkrila da je imala dve operacije nakon što joj je ustanovljen basocelularni karcinom kože na dva mesta. 

Ona je ispričala kako je sasvim slučajno uočila promene na koži, a sad je posavetovala sve šta da rade ukoliko imaju isti problem kao ona.

Foto: Amir Hamzagic/ATAImages

 

 

- Idite odmah kod doktora, najbolje je raditi mohs metodu operativnog skidanja - napisala je Milica Milša obožavateljki na Instagramu.

Ova metoda je precizan postupak koji se koristi za skidanje raznih vrsta karcinoma.

Podrazumeva minimalno skidanje zdravog tkiva, a u svojoj suštini je spoj hirurškog zahvata i mikroskopske analize i pruža visoku stopu izlečenja, uz minimalne estetske posledice, piše "Blic".

Foto: Stefan Tomasevic/ATAImages

 

 

"Čekam rezultate"

- Sve je proteklo dobro, izašla sam iz bolnice, kod kuće sam, odmaram se. Baš mi doktor kaže kako je divno kad pacijent dođe na vreme. Želim da apelujem na ljude da brinu o svom zdravlju, da ga ne zapuštaju. Da odmah idu kod lekara. Jer, evo, neka tačka beznačajna, a ispod nje može da bude vulkan. Promena na koži neće nestati sama od sebe, treba odmah da se obrate lekaru - rekla je Milica Milša za "Blic" i otkrila koji su njeni sledeći koraci.

- Otišla sam zaista na vreme kod doktora, lekar je zavodolja posle intervencije. Odmaram se i čekam rezultate - istakla je glumica.

(Blic)

#Milica Milša #glumica Milica Milša #glumica #VIP #Milica Milša zdravstveno stanje #Milica Milša zdravlje #Milica Milša operacija
Komentari 0
