Član žirija muzičkog takmičenja ''Pinkove zvezde'', kompozitor Dragan Stojković Bosanac, otkrio je kako se u njegovom domu obeležava Nova godina. Naveo je i novogodišnje želje za druge članove žirija, ali u svom stilu. Foto: ATA images/A. Ahel

- Idealna novogodišnja noć izgleda kao i svaki drugi dan. Dosadna televizija, poneki ''kaubojac''... Žena napravi dobre kolače, malo se zasladimo i odmaramo. Što se proslave u hotelima tiče, nekad je to bilo gospodstveno, išlo se uz dobre menije i dobru muziku. Danas ne znam na šta to liči. Publiku su zabavljali kvalitetni muzičari i pevači, danas to može i na plejbek, ta budala koja to plati i ide ja mu se divim i svaka čast na kreativnoj budalaštini. Do devedestih godina je bilo drugačije to, ovo danas je sve sirotinja. Danas su to prevare za ovce koje treba šišati - rekao je Bosanac bez pardona.

- Imam običaj da sačekam ponoć, da se poljubimo i čestitamo i zahvalimo Bogu što smo proživeli još jednu godinu i što ulazimo u Novu godinu, da nam Bog da zdravlja i uspeha, mada je Nova godina praktično praznik koji je društveno-verskog karaktera i odnosi se na 25. decembar - Božić, kao što je 13. na 14. Nova godina, samo još da uvedemo proslavu Kineske Nove godine. Meni je Nova godina uvek bila radna, a posle toga kući se nešto mlatimo - istakao je on za "Pink". Foto: Jutjub printskrin/Zvezde Granda

Kolegama u "Pinkovim zvezdama" je imao šta da poruči.

- Da su živi i zdravi, zdravlja i veselja. Desingerici imam da poručim u 2026. - valjda će naučiti. Zorici - neka samo uživa kao što i uživa. Viki - valjda će hiljaditi stan pasti da se proda - kazao je on.

