Mnoge javne ličnosti tvrde da je danas praktično nemoguće sačuvati privatni život, ali je Branimir Brstina ličnim primerom dokazao da je to izvodljivo.

Ipak nedavno je napravio pravi presedan, kada se pojavio na premijeri jednog domaćeg filma, ruku podruku sa suprugom koju nismo decenijama mogli da vidimo u javnosti. Foto: ATA images

O privatnom životu Branimira Brstine ne zna se previše. Rođen je pre 65 godina u Banatskom Velikom Selu, osnovnu i srednju školu završio je u Zrenjaninu, a na fakultetu je bio na klasi sa Žarkom Lauševićem, Sonjom Savić, Zoranom Cvijanovićem...

Sin Đuro krenuo je očevim stopama, sa ćerkom se jednom pojavio na nekom kulturnom događaju, a o supruzi, sa kojom je u braku tri decenije, ne zna se apsolutno ništa.

Podsetimo, glumac Branimir Brstina primljen je juče u Urgentni centar gde mu je ukazana hitna medicinska pomoć. Glumac je operisan nakon što je ustanovljeno da ima infarkt.

Došao je sa jakim bolovima u grudima, odmah je dobio lekove protiv bolova. Zadržan je koronarnoj jedinici na posmatanju. Došao je u pratnji supruge koja mu je pružala podršku tokom prijema na odeljenje.

BONUS VIDEO: