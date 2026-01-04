Mnoge javne ličnosti tvrde da je danas praktično nemoguće sačuvati privatni život, ali je Branimir Brstina ličnim primerom dokazao da je to izvodljivo.

Ipak nedavno je napravio pravi presedan, kada se pojavio na premijeri jednog domaćeg filma, ruku podruku sa suprugom koju nismo decenijama mogli da vidimo u javnosti.

Foto: ATA images

 

 

O privatnom životu Branimira Brstine ne zna se previše. Rođen je pre 65 godina u Banatskom Velikom Selu, osnovnu i srednju školu završio je u Zrenjaninu, a na fakultetu je bio na klasi sa Žarkom Lauševićem, Sonjom Savić, Zoranom Cvijanovićem...

Sin Đuro krenuo je očevim stopama, sa ćerkom se jednom pojavio na nekom kulturnom događaju, a o supruzi, sa kojom je u braku tri decenije, ne zna se apsolutno ništa.

Pročitajte još

ŽENIO SE TRI PUTA: Poslednju zaprosio kada je saznao da umire

ŽENIO SE TRI PUTA: Poslednju zaprosio kada je saznao da umire

13:14

ŽIVA VATRA: Izazovno izdanje Lazine drage - pozira u miniću

ŽIVA VATRA: Izazovno izdanje Lazine drage - pozira u miniću

10:11

SPOJIO IH KULTNI FILM: Ovo je prvi muž Dubravke Mijatović

SPOJIO IH KULTNI FILM: Ovo je prvi muž Dubravke Mijatović

12:48

Kolika je RAZLIKA U GODINAMA između Ćustića i njegove žene?

Kolika je RAZLIKA U GODINAMA između Ćustića i njegove žene?

10:34

Podsetimo, glumac Branimir Brstina primljen je juče u Urgentni centar gde mu je ukazana hitna medicinska pomoć. Glumac je operisan nakon što je ustanovljeno da ima infarkt.

Došao je sa jakim bolovima u grudima, odmah je dobio lekove protiv bolova. Zadržan je koronarnoj jedinici na posmatanju. Došao je u pratnji supruge koja mu je pružala podršku tokom prijema na odeljenje.

ŽIRINOVSKI PREDVIDEO SCENARIO ZA VENECUELU I UKRAJINU: NJegove reči odzvanjaju nakon otmice Madura
Planeta

ŽIRINOVSKI PREDVIDEO SCENARIO ZA VENECUELU I UKRAJINU: NJegove reči odzvanjaju nakon otmice Madura

ARSENAL, ZLATNI TOALET I BEG U IZRAEL: Šta je sve pronađeno u stanu "novčanika Zelenskog"
Planeta

ARSENAL, ZLATNI TOALET I BEG U IZRAEL: Šta je sve pronađeno u stanu "novčanika Zelenskog"

BONUS VIDEO:

#Branimir Brstina #glumac Branimir Brstina #Branimir Brstina žena #glumac #VIP #Branimir Brstina supruga
Komentari 1
СИН ПРЕДСЕДНИКА МАДУРА: Подићићемо заставе Уга Чавеса, историја ће показати ко су били издајници

SIN PREDSEDNIKA MADURA: Podićićemo zastave Uga Čavesa, istorija će pokazati ko su bili izdajnici