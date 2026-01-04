Nikola Tesla je je najpoznatiji zbog doprinosa u osmišljavanju električnog sistema naizmenične struje, ali je pored toga njegovo ime na oko 300 patenata najraznovrsnijih izuma.

Tokom života, Tesla je konstantno radio na projektima i često ih realizovao do kraja. Imao je i čudne navike poput spavanja od samo dva sata. Ipak, ono što je ostvario ne bi bilo moguće bez striktnog seta pravila za povećanje produktivnosti. Foto: reprint TV Novosti

1. Dobro razmislite pre nego što nešto uradite

Nikola Tesla je često govorio kako može zamisliti mašine i retko je pravio nacrte pre početka rada na njihovoj izgradnji. Ovaj proces vizuelnog razmišljanja nije svojstven svim ljudima, ali je osnovna ideja da se jednostavno treba koncentrisati na konačni proizvod. Za kreativno razmišljanje često je neophodno da se opustitte i poradite na problemu u svojoj glavi. Foto: Boris Subašić

U svojoj autobiografiji Tesla ovako opisuje proces:

“Moja metoda je drugačija. Ja ne žurim s konkretnim radom. Kada dobijem ideju ja odmah krenem s izgrađivanjem u svojoj mašti. Menjam konstrukciju, radim popravke i upravljam mašinom u svojoj glavi. Potpuno je nebitno za mene testiram li turbinu u glavi ili u radionici. Primetim čak i ako ne radim dobro. Razlike nema, a rezultat je isti”, zapisao je Tesla.

Veliki naučnik nije rođen s ovim veštinama, već je radio određene vežbe kao dete kako bi unapredio rad mozga.

2. Idite u šetnju

Poznato je da odlazak u kratku šetnju ima svoje prednosti kada je u pitanju kreativnost. I Tesla je izgleda bio ovakvog mišljenja, a iako su njegove šetnje postale deo opsesivno kompulsivnog ponašanja, on je nekoliko „eureka“ trenutaka imao upravo tokom njih. Jedna od njih donela mu je ideju o naizmeničnoj struji. Godine 1881. Tesla se preselio u Budimpeštu, oporavljajući se od živčanog sloma, a dok je s prijateljem šetao parkom recitujući poeziju, odjednom mu je sinula ideja o naizmeničnoj struji.

3. Radite na problemima sami

Poput mnogih inovatora i kreativnih likova i Tesla je zastupao tezu da se treba osamiti tokom stvaranja i razmišljanja. Ovo je jedan od njegovih čuvenih citata:

“Um je oštriji i koncentrisaniji u osami i neprekidanoj samoći. Za razmišljanje nije neophodna bilo kakva velika laboratorija. Originalnost pristiže iz osame oslobođene uticaja koja nam ošteti kreativni um. Budite sami, to je tajna inovatora, budite sami, tada se ideje rađaju”, tvrdio je Tesla.

(Krstarica)

