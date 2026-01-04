- Svaki dan nešto novo naučimo i onda u novu godinu ulazimo sa nečim novim i pametnijim. Za mene ova godina je bila prilično burna, bilo je lepih trenutaka, ali dešavaju se i manje lepi trenuci. Na to sve gledam kao na život koji je pun uspona i padova. U životu se pliva i ne valja kad putanja ide samo na gore, ali se nadam da će sledeća godina biti malo bolja i malo lepša - rekao je Darko za “Blic“ osvrnuvši se i na vožnju:

Foto: ATA images/M. M.

- Vozim sa istim iskustvom kao i do sad, je l‘ ja možda ne znam da vozim? Šalim se, videćemo kako prođe suđenje tako će i biti. Sve je to za ljude i idemo dalje.

Situacije kroz koje je prošao u životu naučile su ga da samo jedno u životu treba da se želi.

- Zdravlje je najbitnije i čovek kada je zdrav sve može da osvoji u životu. Ovo pričam stvarno iz iskustva, jer kada sam doživeo prvu nesreću koja je bila jako teška i kada sam bio skoro dve godine nepokretan tek sam onda video koliko si kao čovek nažalost bespomoćan i ne možeš ništa da uradiš, tako da samo da smo zdravi i to je najbitnije, a sve ostalo možemo i mi sami krojimo kako ćemo - iskren je bio Darko.

Pevač je u srećnom braku sa suprugom Katarinom sa kojom ima ćerku Srnu, a ona mu je najveći oslonac, ali i podrška.