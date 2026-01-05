Numera "Mešaj mala" danas broji milionske preglede i sluša se sa istim žarom kao i kada je izašla, a pevač kaže kako ga je bilo sramota da peva takav tekst.

Foto: ATA images

 

- LJudi moji kada krene ta pesma na koncertima, taj početak: "Opet sama izlaziš", ja sam to toliko nerado pevao zbog teksta, baš mi nešto taj izraz "Mešaj mala", ne znam. Obraćam se ženskoj osobi, kao dami sa "Mešaj mala" - priča Matić.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

On se setio i razgovora sa Marinom Tucaković koja je radila pesmu koju je on jedva pristao da snimi.

- Rekao sam tad i Marini: "Nemoj ja koji sam snimao 'Kralja izgubljenih stvari', koji sam snimao 'Kad ljubav zakasni' da pevam ja to', ona mi je rekla: 'Pa neka meša mlada je'. Dan, danas, ljudi moji, to je staršno kako ljudi reaguju na tu pesmu. Reaguju na sve, ali to je ludilo - ispričao je jednom u emisiji "Zvezde Granda Specijal".

(Grand)

