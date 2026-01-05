Jedan od najmoćnijih i najboljih parova bivše Jugoslavije bili su Jovanka i Josip Broz Tito. O načinu na koji se par upoznao postoje razne teorije, a ono što je sigurno jeste da su se na prvu zavoleli. Međutim, malo ko je znao za njihovu ljubav.

Jovanka je navodno Tita upoznala u Daruvaru nakon što je zamenila Davorjanku Paunović Zdenku na mestu sekretarice u njegovoj kancelariji, a poslovni odnos uskoro je prerastao u nešto više i par se tajno venčao u aprilu 1952. godine. Jovanka je imala 28, a Tito 60 godina.

Dok je Jovanki prvo smetala njihova velika razlika u godinama, Tita je brinuo njen nedostatak obrazovanja, ali su brzo nadoknadili. Naime, odmah nakon venčanja, Tito je osigurao Jovanki časove o protokolnim susretima, primerenom odevanju i sate stranih jezika. Jovanka se od neuke žene uskoro pretvorila u otmenu i obrazovanu damu. Foto: reprint TV Novosti

Tajno venčanje

Naime, mogu se izbrojati na prste oni koji su znali da je tog 15. aprila 1952. godine sklopljen brak između Tita i Jovanke. Prema rečima meštana Iloka, venčanje je bilo tajno i održano je u Titovoj vili na Pajzošu (Dunavka) koja se nalazi između Šarengrada, Bapske i Iloka.

- Znali smo da je tamo bilo to venčanje, ali ga se ne sećamo. Ipak smo mi tamo počeli kasnije da radimo. Radili smo svoj posao i nismo nikad nikoga ništa pitali o njemu. Znam samo da nigde u kući nisu bile postavljene bilo kakve fotografije koje bi podsećale na to venčanje, rekla je Rozalija DŽalto koja je u Dunavki sa suprugom Mijom bila domar. Foto: reprint TV Novosti

Titova vila bila je pod jakim obezbjeđenjem kada god bi je predsednik Jugoslavije posećivao, a DŽalto kaže da je u podrumu bila prostorija sa više od 2.000 boca vina i bačava rakije. Ona priča da su se supružnici veoma dobro ophodili prema njima.Nisu imali često prilike za razgovor, ali Tito bi ih uvek kada bi ih vidio, pozdravio, pitao kako su, šta se radi i slično. Seća ih se i da su se često šalili i smejali.

Tokom braka, bili su nerazdvojni, a priča se da je Jovanka svaki put probala hranu pre Tita. Nije tajna da je Jovanka svoj život podredila prvom čoveku Jugoslavije, što je potvrdila i njena sestra.

- NJena žrtva je bila kompletna za njega. Ona se od samog početka stavila u službu njemu kao neko ko je posvećen, kao opatica koja se posveti svojoj religiji. Ona je amortizovala svaki udarac koji je bio namenjen njemu. I onda je glumila da je mnogo jača nego što je bila. Delovala je kao kremen-kamen, kao žena stena. I to se kasnije zloupotrebljavalo. Foto: reprint TV Novosti

U knjizi objavljenoj 2015. godine, pod naslovom "Nada Budisavljević: Moja sestra Jovanka Broz", ona je otkrila neke veoma važne činjenice iz života Maršala i njegove supruge.

- Mi smo znale da Jovanka radi kod Tita i to nam je bila velika čast. Ali mi nismo znale da između njih bilo šta postoji. Niti nam je ikada pričala o tome. Nije nam pričala da li je imala nekog drugog momka. Ona je to čuvala za sebe. Bila je lepotica, ali nikad se nije razmetala ni sobom niti svojom lepotom. Ni na kraj pameti joj nije bilo da priča da joj se neko udvara ili tome slično.

Uprkos velikoj ljubavi i zajednštvu, par nikada nije imao dece.

(Stil)

BONUS VIDEO: