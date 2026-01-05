Bivši fudbaler i nekadašnji suprug pevačice Jelene Karleuše, Duško Tošić, odlučio je da se u potpunosti povuče iz ugostiteljstva, saznaje se iz objava na društvenim mrežama.

Na zvaničnoj Instagram stranici restorana čiji je Tošić bio suvlasnik osvanula je objava u kojoj se navodi da je objekat dobio novog vlasnika, uz poruku da restoran nastavlja sa radom, ali pod novom energijom i vizijom.

- Uz novog vlasnika dolazi nova energija i nova vizija, ali sa istom tradicijom restorana. Vrhunska italijanska kuhinja, elegantan ambijent uz finu muziku - navodi se u objavi Foto: ATA images/A. Ahel

.

Dodatne spekulacije o Tošićevom povlačenju podgrejalo je i to što bivši fudbaler više ne prati Instagram stranicu pomenutog restorana, niti oni prate njega.

Ipak, njegove ćerke Atina i Nika Tošić i dalje su među pratiocima profila ovog ugostiteljskog objekta. Podsetimo, još u maju 2025. godine mediji su pisali o Tošićevoj odluci da napusti ugostiteljski biznis, svega nekoliko meseci nakon ulaska u ovaj projekat.

- Duško je veliki hedonista i želeo je da se oproba u grani ugostiteljstva, ali posle osam meseci je rešio da se povuče. On voli da radi i da stvara, a često i eksperimentiše sa projektima. Posao i deca su mu glavna preokupacija. Ima prijatelje s kojima odlično sarađuje. Proputovao je svet i tačno zna šta mu se ispalati da radi, a šta ne. Izlazi iz restorana koji je otvorio sa prijateljim, ali taj objekat i dalje nastavlja da radi punom parom - rekao je ranije izvor za "Kurir".

BONUS VIDEO: