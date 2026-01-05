Akademik Vladeta Jerotić odavno nije sa nama, a kao da je tu. Za danas je dobro čuti šta je od hilandarskih kaluđera naučio o plakanju.

Doktor Vladeta Jerotić bio je čuveni psihijatar, filozof, književnik, član SANU i profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu.

NJegove mudre reči danas su mnogima vodilja, a većinu nas njegov glas i ono o čemu govori teraju da se zamislimo i zapitamo.

Na jednom predavanju ispričao je šta misli o plakanju, a tu lekciju naučio je od hilandarskih kaluđera. Foto: V. Danilov

- Pa, plakanje je Božji dar. Kada sam odlazio u Svetu goru, bio sam više puta, pa su mi se kaluđeri neki žalili: "Ne plačem već dve godine", kažu mi. "Pa?", pitam ja, bio sam mlad. "Šta sad to znači?" "Napustio me Bog", rekao je i napravio pauzu.

- Na putu su fiziolozi da otkriju toksine u suzama, nasmejao se potom dr Jerotić i dodao:

- Prema tome, plačite! Ne veštački, nemojte stavljati ren pod nos ili ne znam šta… Plačite kad god vam se plače.

(Sensa)

