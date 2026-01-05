Manija Tramp oduvek je privlačila pažnju medija i javnosti. Mnogima je poznato da ona ima stariju sestru Ines, ali da li ste znali da prva dama SAD ima polubrata?

Naime, 2016. u magazinu GQ objavljeno je da Melanija ima četiri godine starijeg polubrata Denisa Cigelnjaka kojeg njihov otac Viktor Knavs ne želi da prizna, ali je za njega sudskom odlukom do punoletsva plaćao alimentaciju.

Viktor je Denisa dobio s bivšom devojkom, s kojom je prekinuo odnose kad je saznao za trudnoću. Iako sina nikad nije priznao, sud je odredio da će alimentaciju plaćati do njegove 18 godine jer je DNK test potvrdio da je Denisov otac. Foto: Profimedia

Nakon tog članka lokalna slovenačka televizija kontaktirala je Denisa, koji živi u bivšem rudarskom gradiću Hrastniku, oko sat vremena udaljenom od LJubljane. On je tad otkrio da, uprkos činjenici da nije upoznao oca i polusestre, nikad mu ništa nije nedostajalo. Foto: Profimedia

- Moja mama, tetke i njihove porodice pružile su mi sve, ali to ne znači da nisam želeo da upoznam oca - rekao je.

Viktor Knavs od njegove majke Marije tražio da pobaci dete.

- Moja majka se nije složila s tim, želela me je zadržati. Bila je razočarana i nije želela ništa od njega, ali moja baka ju je uverila da traži od njega alimentaciju, ispričao je. Foto: Profimedia

Tad je izjavio da bi voleo da upozna oca i polusestre, ali to se nije desilo.

