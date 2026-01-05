Govorio je o raznim temama, a između ostalog i o svom odrastanju.

Jedan od najboljih napadača 21. veka rođen je u Švedskoj i nije nikada živeo na Balkanu.

Ipak, prepričao je kako su njegovi roditelji govorili o ratu i otkrio koji mu je bio najteži dan u detinjstvu: Foto: Profimedia

- Počeo je rat, a ja nisam čitao novine, nije bilo telefona, televizija - niasm gledao vesti. Šta sam osetio, da je strai uvek na telefonu, i meni je pričao da idem napolje. Razumeo sam da je proičao sa familijom u Bosni. Dođem kući kod mame, ona me izbaci, govorila je da jedem za dvoje troje ljudi. Bio sam više aktivan. Uvek su bili blizu radi nas dvoje.

- Jedan dan dođemo kući kod mame, svi su u crnom, niko mi ništa nije rekao. "Što ste svi u crnom" - nisu hteli da mi kažu. Baba umrla u ratu, napravili su tradicionalni oproštaj, nisu mi dali da idem na to. Hteli su da budem mali klinac koji uživa i radi šta ti se radi. Otac mi je govorio idi napolje igraj fudbal - kako ne bih osetio sve što se desilo.

