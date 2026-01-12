On je ubijen na sahrani svoje majke u svom rodnom selu Vero na jugu Korzike.

Tužilac iz Ajasija, Nikola Septe, pokrenuo je istragu o ubistvu, koju će sprovesti policija i žandarmerija u Kokasinu. Obavešten je i međuregionalni sud u Marseju.

Orsoni je bio jedan od vođa Korzikanskog nacionalnooslobodilačkog fronta (FLNC) tokom 1980-ih, a kasnije je predvodio Pokret za samoopredeljenje (MPA).

Bio je predsednik fudbalskog kluba AC Ajačo između 2008. i 2015. godine.

Orsoni je napustio Korziku 1996. godine kada su se tenzije unutar nacionalističkog pokreta pojačale. Živeo je na Floridi 13 godina, a kasnije u Nikaragvi i Španiji, pre nego što se vratio na Korziku.

Bio je meta atentata 2008. godine, izveštava Le Mond , a njegov brat Gaj je ubijen 1983. Orsoni je sinu dao ime po bratu.

Godine 2012, nakon ubistava nekoliko istaknutih ljudi iz Ajača, uključujući advokata Antoana Solakara i predsednika Privredne komore Žaka Nasera, Orsoni je rekao da su mediji urotili protiv njega.

