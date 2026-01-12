Iako Srbija još nije izabrala predstavnika za Evroviziju, već sada je poznato da će se naša zemlja boriti za prolazak u finale tokom prve polufinalne večeri.

Srbija u prvom polufinalu

Delegacije zemalja učesnica dobile su informaciju u kojoj će polufinalnoj večeri nastupati, dok će tačan redosled izvođenja pesama biti naknadno određen od strane producenata takmičenja.

U prvom polufinalu, zajedno sa Srbijom, nastupiće sledeće zemlje: Nemačka, Italija, Crna Gora, Estonija, Gruzija, Portugal, San Marino, Hrvatska, Švedska, Poljska, Belgija, Litvanija, Finska, Izrael, Moldavija i Grčka.

Spisak učesnika drugog polufinala

U drugoj polufinalnoj večeri publika će imati priliku da vidi nastupe predstavnika sledećih zemalja: Francuska, Velika Britanija, Austrija, Albanija, Danska, Jermenija, Rumunija, Kipar, Švajcarska, Norveška, Azerbejdžan, Luksemburg, Malta, Bugarska, Australija, Ukrajina, Češka i Litvanija.

Zemlje koje su najavile bojkot

Ovogodišnje izdanje Evrovizije obeležiće i bojkot nekoliko zemalja. Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija odlučile su da ne učestvuju u takmičenju, izražavajući protest zbog učešća Izraela i humanitarne situacije u Pojasu Gaze.

Reakcija direktora Evrovizije

Povodom odluke pojedinih zemalja da odustanu od takmičenja, oglasio se izvršni direktor Evrovizije, Martin Grin, koji je uputio saopštenje javnosti.

- Znam da mnogi od vas trenutno osećaju snažne emocije. I ja ih osećam, zato sam i želeo da vam se direktno obratim - započeo je Martin Grin i istakao da je svestan reakcija publike i fanova na dešavanja na Bliskom istoku, kao i toga da se ta pitanja povezuju sa Evrovizijom.

- Niko ne može ostati ravnodušan na ono što smo videli u regionu tokom prethodnih nekoliko godina. Neki od vas su nam pisali, oglašavali se ili izražavali bes i bol zbog onoga što doživljavaju kao tišinu pred tragedijom. Želim da kažem da vas čujemo.

Evrovizija kao simbol jedinstva

U nastavku obraćanja, direktor takmičenja podsetio je na osnovne vrednosti Evrovizije.

- Evrovizija je nastala pre 70 godina – u podeljenoj i slomljenoj Evropi – kao simbol jedinstva, mira i nade kroz muziku. Te osnove se nisu promenile - rekao je i naglasio da takmičenje opstaje upravo zahvaljujući jasnim pravilima i ideji povezivanja ljudi kroz umetnost, bez obzira na političke okolnosti.

- Jedini način da Evrovizija nastavi da spaja ljude jeste da se držimo pravila pre svega.

Poruka fanovima i učesnicima

Grin je poručio da će u budućnosti striktno insistirati na poštovanju pravila i reagovati na svako neprimereno ponašanje, ali i uputio posebnu poruku fanovima iz zemalja koje su odlučile da bojkotuju takmičenje.

- Poštujemo njihove stavove i odluke. Nastavićemo da radimo sa njima u nadi da će se uskoro vratiti na takmičenje.

Na kraju je naglasio da su umetnici, delegacije i publika srce Evrovizije, uz poruku da će organizatori učiniti sve da takmičenje i u narednim decenijama ostane mesto susreta, muzike i zajedništva.

- Posvećeni smo tome da Evrovizija i narednih 70 godina ostane prostor u kojem se ljudi povezuju, uče jedni o drugima i slave ono što ih spaja.

BONUS VIDEO: