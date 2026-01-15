Pevač je istakao da se situacija u zemlji ne može posmatrati podjednako u svim delovima. Siniša Vuco se trenutno nalazi u Hrvatskoj, gde je završio svoju koncertnu turneju, a čim okolnosti dozvole, planira da se vrati na ostrvo Isla Margarita, gde živi kada je u Južnoj Americi.

- Moji zaposleni, koji brinu o mojim stanovima i autu, obavestili su me da je situacija na ostrvu Margarita u redu. Život se odvija koliko god je to moguće normalnije. Inače, najveći grad na tom karipskom ostrvu, grad Porlamar (broj stanovnika oko 200.000), udaljen je oko 40 minuta leta od Karakasa. Želeo bih da naglasim da je Venecuela veća po površini od Nemačke i Francuske zajedno, tako da su život i uslovi života veoma različiti u zavisnosti od toga u kom delu zemlje živite. Definitivno je vrhunski na Karibima - istakao je Vuco, dodajući da se nada brzom smirivanju političke situacije i boljoj budućnosti za venecuelanski narod.

"Imam njihova dokumenta"

- Oni su veoma gostoljubiv narod koji ima dušu i uvek im želim sve najbolje u budućnosti. Na kraju krajeva, i sam se osećam kao pripadnik te prelepe zemlje! Prošle su tri godine otkako sam tamo prvi put otišao i od tada živim između Venecuele i Hrvatske. Imam i njihova dokumenta - rekao je on i nastavio.

- Napravio sam pauzu od koncerata do leta, a za mesec dana postajem stanovnik drugog svetskog grada. Pet i po sati leta od Zagreba, a ime grada neka za sada ostane tajna. Odatle ću leteti na sunčane Karibe, nadam se što pre! A leti ću se vratiti u Hrvatsku i ponovo pevati svojoj vernoj publici, kojoj od sveg srca zahvaljujem što u velikom broju posećuje moje adventske koncerte - zaključio je Vuco za 24sata.hr.

