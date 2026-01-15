Objava prikazuje dve grupe zaprežnih pasa sa zastavom Grenlanda, koje stoje pred raskrsnicom. Jedan put vodi ka Beloj kući pod vedrim plavim nebom, dok drugi prikazuje tamne olujne oblake, munje i zastave Rusije i Kine.

Kontroverzna objava podeljena na platformi X bila je propraćena natpisom: „Kojim putem, Grenlanđanine?“

Objava je usledila nakon što je američki predsednik Donald Tramp više puta naglasio da je ovo arktičko ostrvo ključno za bezbednost SAD i da će ga Amerika dobiti „na ovaj ili onaj način“.

Danska i Grenland su, međutim, odbacili tu ideju, navodeći da ogromno, strateški važno i slabo naseljeno ostrvo nije na prodaju.

Bela kuća je u objavi takođe ponovo podelila Trampov komentar u kojem je dodatno insistirao na nameri da preuzme Grenland, predstavljajući to kao ključni zahtev nacionalne bezbednosti.

„Sjedinjenim Američkim Državama je Grenland potreban iz razloga nacionalne bezbednosti. On je od ključnog značaja za Zlatnu kupolu koju gradimo“, napisao je Tramp na platformi X. Foto: Profimedia

Naglasio je da bi NATO bio znatno efikasniji ako bi Grenland bio pod kontrolom SAD, upozoravajući da bi ga u suprotnom preuzele Rusija ili Kina.

„NATO postaje daleko snažniji i efikasniji ako je Grenland u rukama Sjedinjenih Država. Sve manje od toga je neprihvatljivo. Ako mi to ne uradimo, uradiće Rusija ili Kina, a to se neće desiti!“, napisao je Tramp.

NJegova objava došla je uoči sastanka najviših danskih i grenlandskih diplomata sa potpredsednikom SAD DŽej-Dijem Vensom i državnim sekretarom Markom Rubiom u Beloj kući. Foto: Depositphotos

Nakon razgovora na visokom nivou, danski ministar spoljnih poslova Lars Leke Rasmusen izjavio je da „suštinsko neslaganje“ sa Trampom oko budućnosti Grenlanda ostaje nerešeno.

Govoreći na konferenciji za novinare, Rasmusen je opisao razgovore kao „iskrene, ali i konstruktivne“, dodajući da se Danska i Grenland snažno protive kontinuiranim naporima Trampove administracije da upravlja poluautonomnim ostrvom.

„Predsednik je jasno izneo svoj stav, a mi imamo drugačiju poziciju. Ideje koje ne bi poštovale teritorijalni integritet Kraljevine Danske i pravo grenlandskog naroda na samoopredeljenje potpuno su neprihvatljive“, rekao je Rasmusen, kako prenosi Tajm.

Tramp je često pretio da će preuzeti ovo arktičko ostrvo, a deluje i dodatno ohrabreno nakon invazije na Venecuelu i privođenja njenog aktuelnog predsednika Nikolasa Madura, poteza koji su mnogi u međunarodnoj zajednici nazvali „otmicom“ lidera suverene države.

