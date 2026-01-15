Ovo je prva godina da se Veljko nije pojavio na groblju, a kako saznajemo, razlog je taj što je u Moskvi, u Rusiji, i godinu dana neće uopšte dolaziti u Srbiju.

Foto: ATA images

Na groblje je stigla njegova majka Ceca, sa njegovom ženom Bogdanom i sinom Željkom, kao i tetkom Lidijom.

Veljko već izvesno vreme boravi u Rusiji, gde je pronašao svoj mir, ali i ljude s kojim trenira nakon povrede koju je nedavno imao.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... - rekla je Ceca za Telegraf.

Veljko Ražnatović je odabrao Vladikavkaz, glavni grad Severne Osetije - Alanije, regiona koji je decenijama poznat kao "rasadnik" vrhunskih boraca.

Boks je tamo jedan od najpopularnijih sportova, uz rvanje.

Inače, u Vladikavkazu su postojale elitne sportske škole i boksački klubovi koji su proizvodili reprezentativce Sovjetskog Saveza. Ta škola boksa se zadržala do danas.

U bokserskim krugovima ime Vladikavkaza često se povezuje sa tvrdim stilom, izdržljivošću i borcima koji se ne povlače. Zato se često kaže da je Vladikavkaz jedan od najvažnijih gradova boksa na Kavkazu.

Ceca otkrila i koliko će se Veljko Ražnatović zadržati u Rusiji

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu, svaka tema se baci na sto, polemiše se o problemima, nema ustezanja, nema dizanja ručni, prosto da bi se došlo do nekog rezultata moramo da budemo prvenstveno iskreni - rekla je Ceca i dodala:

- Ali kod nas je baš ono ogoljeno sve 100%, sve se govori, svaka tema se iskreno i otvoreno priča, ne postoje tabu teme, ne postoje teme kojih se stidimo da bismo ih razmenjivali, razrađivali i mislim da je to jedini put da se ljudi razumeju, da budu jedni drugima potpora ako se priča istina. Da li su to porodični, prijateljski, emotivni, partnerski odnosi, moraš da budeš iskren i otvoren da bi to imalo neku težinu i neki cilj i uspeh u krajnjem slučaju - otkrila nam je Ceca Ražnatović, pa nastavila:

- Veljko je meni samo rekao: "Mama ja imam te i te planove, konektovao sam se sa ljudima u koje imam apsolutno poverenje i mislim da oni mogu da nadograde moju karijeru". Ja sam rekla - vidi srećan ti put! Ti si dovoljno zreo čovek, formirao si svoju porodicu i da možeš i sam da donosiš odluke, a mi svi ostali smo tu da ti budemo podršku - otkrila nam je Ceca Ražnatović.

Telegraf