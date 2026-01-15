Na današnji dan, pre tačno 26 godina preminuo je Željko Ražnatović Arkan, a prijatelji i porodica okupili su se danas na Novom groblju kako bi mu odali počast.

Udovica Ceca Ražnatović došla je u pratnji snajke Bogdane i unuka Željka, ali ovoga puta sin Veljko i ćerka Anastasija se nisu pojavili. FOTO: ATA / Antonio Anhel

Veljko se trenutno nalazi u Rusiji gde unapređuje svoju boksersku karijeru, dok se Anastasija nalazi u Španiji gde već neko vreme živi sa suprugom. FOTO: ATA / Antonio Anhel

Međutim, iako je kilometrima daleko za Cecinu ćerku je ovo izuzetno težak dan, a svoju bol podelila je sa prijateljima i pratiocima na društvenim mrežama.

Ona je objavila očeve fotografije uz emotivan opis:

- 26 godina bez tebe. Volimo te zauvek!

