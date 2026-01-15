Odgovorite na ova četiri i dobićete neka objašnjenja o vašoj ličnosti i tome kako podsvest funkcioniše.

Pitanja:

1. Zamislite da ronite u moru i, dok otkrivate podvodni svet, odjednom spazite sirenu. Koje boje je njen rep?

2. Morska sirena nije jedina koju srećete na dnu mora, pored vas upravo promiče jedna riba. Kakva bi ona bila?

3. Malo dalje nailazite na školjke. Kako izgledaju, da li im je forma jednostavna ili su neobične, možda spiralne poput puža?

4. Rešili ste da izronite i dospevate na plažu. Koliko ljudi vidite?

Rešenje:

1. Boja sirene pokazuje koliko ste društveni. Na primer, hladne boje, kao što su zelena i plava, označavaju stidljivost, dok tople boje, kao što su žuta i ružičasta označavaju otvorenost.

2. Riba govori nešto o vašem načinu rešavanja sukoba. Ukoliko je bezopasna, to znači da vi, iako vam svi drugi protivreče, ipak ostajete pri svom mišljenju, dok, ukoliko je u pitanju grabljivica, znači da se plašite sukova i da brzo popuštate.

3. Školjka govori o tome koliko ste pristupačni u odnosima s drugim ljudima. Jednostavan oblik i uobičajene boje znače da se brzo možete otvoriti prema nekome, dok neobičan oblik i više boja pokazuju da ste prilično zatvoreni i da svoje probleme radije rešavate sami.

4. LJudi na plaži predstavljaju vaše prijatelje. Ako ugledate mnogo njih, imate mnogo prijatelja; ali, ako ima samo nekoliko kupača, verovatno imate samo nekoliko, zaista pravih, prijatelja. Ukoliko na plaži ne bude nikoga, utoliko se može reći da ne verujete ljudima te više volite da živite kao vuk samotnjak.

(Alo)

