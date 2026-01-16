LJubiša Stojanović Luis pre 15 godina poginuo je u saobraćajnoj nesreći, a ni nakon toliko godina stanovnici Negotina nisu zaboravili pevača, pa je pre nekoliko dana na jednoj zgradi osvanuo mural pevača.

- Sa devet godina je dobio nadimak Luis, zbog uspešnih imitacija Luisa Armstronga i Luisa Prima. Uveo je džez u naš folklor.
Manje je poznato da je bio veliki humanista, u njegovom Negotinu pomagao je redovno napuštenoj deci. U njegovom prvom bendu koji je oformio sa 11 godina bilo je i dece iz doma za nezbrinute. Pa je u znak toga svake godine u maju održavao humanitarne koncerte u Negotinu, a sav novac je išao domu „Stanko Paunović“. To nisu bili jedini gestovi, o njegovim drugim humanitarnim podvizima se priča, u narodu, jer on nikad nije želeo medijsku pompu oko toga Jedan jedini LJubiša Stojanović Luis. Sjajan mural umetničke grupe Viral u Rumi - pisalo je u objavi profila Radioaktivni Komarac.

FOTO: Printskrin Instagram radioaktivni_komarac

 

 

Ostavio šestoro dece i mnogo hitova

Podsetimo,  LJubiša Stojanović - Luis poginuo je 31.07. 2011. u teškoj saobraćanoj nesrećni koja se dogodila na 66. kilometru autoputa Beograd-Subotica, kod Feketića u 59. godini. Naime, legendarni umetnik bio je za volanom svog „krajslera“ koji se direktno sudario sa „fordom fjužn“ mađarskih registarskih oznaka, čiji vozač je, takođe, preminuo na licu mesta.

Sa pevačem u kolima bilo je još troje muzičara, ali su oni tom prrilikom zadobili lakše povrede. U trenutku sudara su spavali, te nisu mogli da razjasne zašto je do nesreće došlo.

Oba automobila, i Stojanovićev „krajsler“ i „ford fjužn“ u kojem je bila porodica iz Mađarske, toliko su bili uništeni da je pravo čudo da je neko u njima preživeo.

Iza tragično nastradale zvezde ostalo je šestoro dece, pregršt hitova i uspomene koje je ostavio brojnoj porodici, prijateljima i publici. Biće zapamćen kako po originalnosti u stvaralaštvu i jedinstvenom glasu, tako i po velikoj dobroti i humanosti. Kada bi ga neko upitao kom muzičkom pravcu pripada njegov stil pevanja, on bi odgovorio:

- To je, jednostavno, Luisova muzika.

Kurir.rs

