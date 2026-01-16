Ukoliko ste poslednjih dana šetali ulicama Beograda, velike su šanse da vam je pažnju privuklo neobično vozilo futurističkog izgleda, koje ne liči ni na jedan automobil koji se inače može videti na domaćim saobraćajnicama.

Mi smo imali priliku da ga pre nekoliko dana sretnemo na Zvezdari, tačnije u Ulici Dimitrija Tucovića.

Ovaj automobil, koji izgleda kao da je izašao direktno iz postapokaliptičnih filmova ili video-igara sa niskom grafičkom rezolucijom zapravo je električno lako komercijalno vozilo Sajbertrak kompanije Tesla, koje već godinama izaziva podeljene reakcije širom sveta.

NJegov prepoznatljiv dizajn čine oštre, ugaone linije i karoserija od neobojenog nerđajućeg čelika, što ga u potpunosti izdvaja od tradicionalnih pikap vozila.

Prvi put je predstavljen kao prototip u novembru 2019. godine, a iako je proizvodnja bila planirana za kraj 2021, Sajbertrak se suočio sa brojnim kašnjenjima. Tek u novembru 2023. godine započeta je ograničena proizvodnja u Teslinoj gigafabrici u Teksasu, kada su usledile i prve isporuke kupcima.

Foto: Nportal

Foto: Nportal

Foto: Nportal

Varijante i performanse

Od 2025. godine, Tesla nudi tri verzije ovog vozila:

Cyberbeast – AWD model sa tri motora

AWD model sa dva motora

Long Range verziju sa jednim motorom i pogonom na zadnje točkove

Procenjeni domet, prema EPA standardima, kreće se od 320 do 350 milja (odnosno 515 do 565 kilometara), u zavisnosti od konfiguracije.

Sajbertrak je trenutno zvanično dostupan u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Meksiku i Južnoj Koreji.

Iako je pojedinačni uvoz u Evropu moguć, strogi propisi i ograničenja tipa u mnogim zemljama onemogućavaju registraciju za upotrebu na javnim putevima.

Kontroverze i razočaravajuća prodaja

Uprkos velikom interesovanju javnosti, Sajbertrak je često kritikovan zbog kvaliteta izrade i bezbednosnih nedostataka, dok je njegova prodaja ocenjena kao ispod očekivanja. Početna cena, koja je 2019. godine najavljena na 39.900 dolara, porasla je na 60.990 dolara za osnovni model, što je dodatno uticalo na pad interesovanja kupaca.

Tesla je u maju 2022. prestala da prima porudžbine van Severne Amerike, a u decembru 2023. zvanično je potvrđeno da će vozilo biti namenjeno isključivo tom tržištu.

Ideje izvršnog direktora Tesle, Ilona Maska, za pikap prvi put su javno iznete 2012. i 2013. godine, zamišljajući izgradnju „Teslinog superkamiona sa ludim obrtnim momentom, dinamičnim vazdušnim vešanjem i krivinama kao da je na šinama“. Početkom 2014. godine Mask je predvideo 4-5 godina pre nego što rad na proizvodu počne, a zatim je u intervjuu za CNN 2015. godine izjavio da će Teslin pikap biti ekvivalent Fordu F-150.

Sredinom 2016. godine, nacrt za pikap za široku potrošnju uključen je u 2. deo Teslinog master plana. Mask je predložio da se ista šasija može koristiti za kombi i pikap. Godine 2017. Mask je nagovestio da je slika „pikapa koji može da nosi pikap“ prikazana na zvaničnom predstavljanju Teslinog semi i roudstera. Foto: Profimedia

U martu 2019. godine, nakon lansiranja Tesle Model Y, Mask je distribuirao sliku vozila opisanog kao vozilo u sajberpank ili Blejd Raneru stilu, sa oblikom koji podseća na futuristički oklopni transporter. Pričalo se da će se zvati Model B.

Dana 6. novembra 2019. godine, Tesla je podnela zahtev za zaštitni znak „Cybrtrk“, koji je odobren od strane Kancelarije za patente i zaštitne znakove Sjedinjenih Država, ali je kasnije napušten 10. avgusta 2020. godine.

Godine 2019, Ilon Mask je najavio da će Sajbertrak biti lansiran krajem 2021. godine sa početnom cenom od 39.900 američkih dolara. Datum izlaska je kasnije odložen za 2022. godinu, a potom i za kraj 2023. godine, sa ažuriranom osnovnom cenom od 60.990 američkih dolara. U maju 2022. godine, Tesla je prestala da prima porudžbine od kupaca van Severne Amerike, a u decembru 2023. godine potvrdila je da će Sajbertrak biti dostupan isključivo u tom regionu. Foto: Jutjub printskrin/Tesla

Eksplozija ispred Trampovog hotela

Ime ovog vozila našlo se u centru pažnje i početkom 2025. godine, nakon ozbiljnog bezbednosnog incidenta u Sjedinjenim Državama.

Naime, 1. januara 2025. godine improvizovana eksplozivna naprava aktivirana je u Tesla sajbertraku parkiranom ispred glavnog ulaza u hotel „Tramp Internašonal“ u Las Vegasu. Foto: Jutjub printskrin/CBS Evening News

Jedini putnik u vozilu, Metju Livelsberger, bivši pripadnik elitnih američkih Zelenih beretki, preminuo je nakon što je sebi naneo prostrelnu ranu neposredno pre eksplozije. Tom prilikom je povređeno sedam prolaznika.

Prema navodima vlasti, u vozilu su pronađeni vatromet i kanisteri sa gorivom, koji su izazvali eksploziju i požar. Vojska je saopštila da je Livelsberger u trenutku smrti bio na odobrenom odsustvu. Foto: Jutjub printskrin/CBS Evening News

Futurizam na beogradskim ulicama

Iako Sajbertrak zvanično nije dostupan na evropskom tržištu, njegovo pojavljivanje na ulicama Beograda izazvalo je veliko interesovanje građana i prolaznika, koji su nesvakidašnji prizor masovno delili na društvenim mrežama.

Da li je u pitanju privremeni uvoz, promotivna vožnja ili privatni entuzijazam – za sada nije poznato, ali jedno je sigurno: Teslin najkontroverzniji model i dalje uspeva da privuče pažnju gde god da se pojavi.

BONUS VIDEO: