Violinista, pravnik i kompozitor Milutin Popović Zahar otkrio je da ga retko ko u današnje vreme posećuje od kolega sa estrade, kao i da se skroz povukao i posvetio radu u studiju.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

Zahar je naime, pomenuo i kolege sa kojima je ranije sarađivao, te se dotakao Vesne Zmijanac i bivše supruge Goce Lazarević, za koju tvrdi da je preterala sa estetskim intervencijama, ali i je nije prepoznao kada ju je poslednji put sreo.

"Niko nikoga ne posećuje kad pričamo o mojim kolegama. Evo sad, zovu da pitaju ili kad me sretnu neki ljudi kažu: 'Pa ti si još živ'! Pitaju me da li sviram negde, da li radim i komponujem, tako da je izgubljenost jedan trend koji je do te mere uzeo maha, da smo smislili da će razvitak tehnologije pomoći ljudima da stvaraju dobra dela, ali izgleda da je kontra."

Zahar se dotakao i bivše, pevačice Goce Lazarević, ali reči nije birao.

"Što se Goce tiče, nisam je prepoznao kad smo se videli skoro. Liči na neku Mongolku, to su neke kod pevačica fizionomije, koje iznenađuju. To su sve nekakve veštačke nuspojave bivših lepotica u koje smo se svi zaljubljivali", rekao je on.

"Ove matorke i matorci vole da se podmlađuju, svako ima pravo na to, ali što se pojavljuju mlade žene, koje smatraju da moraju da se botoksiraju, to je šokantno. Žene na estradi, biti lep, to je već osam posto od onoga što se traži, dva posto je sluh i ostalo da uzmeš neke pesme koje te ubede da ti trebaju. To je nekako ceo paket da bi se uspelo na estradi."

Spomenuo je i Vesnu Zmijanac i otkrio svoje mišljenje o njoj.

"Vesna Zmijanac je uvek bila svoja, nikad ništa nije izigravala. Bila je uvek originalna i zanimljiva, međutim, sve mi se čini da je u njoj žal za izgubljenim danima. Nekad smo bili na vrhuncu sreće i uspeha. To što ona radi je jedno bekstvo od sudbine. Jednom sam sa Bećkovićem pričao o tome da napišem knjigu o samrtnom času pevačica. Pitao bih ih na kraju svojih života šta bi želele, a mislim da bi se one polumrtve podigle i rekle: "Želim samo još jedan hit". Nekako svako traži taj neki svoj hit", iskren je bio Zahar za domaće medije.