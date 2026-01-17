Svi se sećamo prezgodnog plavog glumca iz filma "Okupacija u 26" slika koji je tada osvojio srca svih žena u nekadašnjoj državi.

Frano Lasić je i danas neprevaziđeni šmeker prepun zanimljivih priča o svom životu.

Karijera ga je odvela i u Ameriku, upoznao brojne poznate ličnosti i dobijao nepristojne ponude, o kojima je i govorio jednom prilikom za Kurir.

- Bio sam pozvan na večeru, čovek je poznati reditelj, a nas dvojica sami sedimo za velikim stolom, što mi je odmah bilo čudno - ispričao je Frano.

- Trebalo je u filmu i da se skinem. Odrastao sam u konzervativnoj sredini, pa nisam prihvatio. Zahvalio sam se i brzo napustio njegovo imanje.

Franov kum je Neven Bošković, maneken za kojim su patile sve Beograđanke, a poznato je i da ga je Frano jednom doveo u jako nezgodnu situaciju.

Posle veze sa jednom američkom sportskom novinarkom, Neven je stigao kod Frana u Los Anđeles i tu su zajedno išli na filmske projekcije.

- Neven se zagleda u jednu producentkinju - započeo je Frano.

- Razmene oni kontakte, ali ona se njemu sutradan ne javlja. Kako je izašao iz stana, javlja se gospođa Šantal i kaže: "Dobar dan, da li mogu dobiti Nevena?"

Ja sav srećan što je žena nazvala! Odgovorim da je Neven otišao samo da kupi mleko, brzo će, a ona me pita ko sam ja. Odgovorim joj: "We are living together", i ona samo zalupi slušalicu. Foto: ATA images

- Neven je opet zove, ali se ona ne javlja. Ponovo je ugleda na nekom prijemu, ali ona okreće glavu. Pita je: "Što mi se ne javiš?", a ona odgovara: "Ti živiš s partnerom!" U Americi "we are living together" znači da ste u vezi, a kad kažeš "we are sharing apartment", to ima značenje da ste cimeri. Pukla je tako njegova veza. Ona je mislila da smo mi par koji živi u srećnoj vezi - ispričao je on i sve nasmejao ovom anegdotom.

Podsetimo, Frano uživa u skladnom braku sa 30 godina mlađom Beograđankom Milenom.

BONUS VIDEO: