Srpska pravoslavna crkva i vernici 18. januara obeležavaju Krstovdan, veliki hrišćanski praznik koji prethodi Bogojavljenju, koje se slavi 19. januara. Ovaj dan posvećen je sećanju na prve hrišćane koji su primili veru, a u crkvenom predanju poznati su kao katihumeni ili oglašeni.

U narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zimski Krstovdan se smatra danom krštenja prvih hrišćana i ima poseban duhovni značaj. Vernici se tog dana pripremaju za Bogojavljenje, praznik Hristovog krštenja na reci Jordan.

 

 

Na stranici verska.nastava objavljen je i video u kojem se vernici podsećaju na običaje vezane za uzimanje bogojavljenske vodice:

- Kada dolazite u crkvu po bogojavljensku vodu, treba da znate da vam je potrebna mala flaša vode ili ćete pak dobiti malu flašu vode u svojoj crkvi. Nisu vam potrebni baloni ili pak neke veće flaše za vodu, zato što od ove jedne male flaše, možete da napunite ovaj balon i da dospete običnu vodu kod kuće. I sva voda će biti osvećena, tako kada vam voda nestaje, samo dosipate vodu i uvek kod kuće možete da imate osvećenu vodu.

Prema običajima, na Krstovdan se posti strogo, na vodi i hlebu, kako bi se telo i duša pripremili za ispijanje bogojavljenske vodice. Pored odlaska u crkvu, molitve i paljenja sveće za zdravlje svih ukućana, veruje se da je na ovaj veliki praznik posebno važno imati čiste i pozitivne misli.

Tri običaja koja se poštuju na Krstovdan:

  • strogi post na vodi i hlebu
  • molitva
  • pozitivne misli

Krstovdan predstavlja dan tišine, posta i duhovne pripreme, uvodeći vernike u radost velikog praznika Bogojavljenja.

