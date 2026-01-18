Voditeljka kviza "Slagalica" Kristina Radenković već godinama je u ljubavi sa advokatom Nikolom Radojevićem sa kojim ima dvoje dece, a njihova romansa počela je sasvim slučajno, kada se najmanje nadala.

Naime, njihov sudbinski susret dogodio se 2014. godine na ulici.

- Nikola i ja smo se upoznali sasvim slučajno, i to na ulici dok je on tražio izgubljenog psa, a ja sam šetala svoje dve kuce. U momentu kada je moj pas izleteo na put jureći mačku, zamalo ga je udario auto. Nikola ga je uhvatio, prišao mi, dao mi ga i tada me pitao da li sam videla njegovog psa. Kako sam jako slaba na životinje, dala sam se u akciju da mu pomognem. Razletela sam se tada po kraju da ga nađem. Kada sam ga tokom traženja srela još jednom, dao mi je svoju vizitkartu, a ostalo je istorija - ispričala je jednom prilikom Kristina.

Ona priznaje da je jako teško podnosila razdvojenost od njega.

- Moram vam priznati da je bilo jako čudno. Svaki naš susret bio je ljubav na prvi, drugi, treći pogled. Kad se samo setim da sam prvih nekoliko meseci i plakala ako jedno od nas dvoje ode negde na dva ili tri dana... Nisam podnosila razdvojenost - iskrena je bila Kristina.

"Nikola i ja nismo u braku"

Dve godine nakon što su otpočeli vezu, 2016, rodila im se ćerka Tara, a tri godine kasnije dobili su i sina Rogana.

Kristina i Nikola su vereni, ali još uvek nisu otišli pred oltar.

- Nikola i ja nismo u braku, ali možda smo više u braku nego drugi. Ja i moj partner, nadam se doživotni, stvarno se mnogo volimo. I podrška mi je, i prijatelj... Što bi moja majka rekla - da sam ga svećom tražila, ne bih ga našla - rekla je voditeljka za "Lenu".

