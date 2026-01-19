Bogojavljenje je jedan od značajnih praznika, slavi se u čast podsećanja da misija Isusa Hrista nije započeta rođenjem, već njegovim krštenjem, kada su se zajedno pojavili Otac, Sin i Sveti duh, odatle i dolazi naziv Bogojavljenje.
Za ovaj praznik se vezuje mnogo običaja, a na sam praznik se u svim pravoslavnim crkavama širom zemlje osveštava voda, za koju se veruje da ima lekovita svojstva i da je čudotvorna.
Takozvana bogojavljenska vodica se čuva u flaši tokom cele godine i koristi se u brojnim prilikama kada vernici za njom imaju potrebu.
Veruje se da pomaže u svakoj bolesti, kada čoveku naglo pozli ili kad mu hrana ne prija, kada mala deca imaju strah od mraka...
Crkva dozvoljava da na dan Bogojavljenje bogojavljensku vodicu piju svi i koliko god žele. Ali u svim drugim danima u godini, ona se pije samo u bolesti.
Ako zdravi ljudi žele da je piju, moraju da poste nekoliko dana, pa tek posle da ujutru popiju bogojavljensku vodicu.
Ona se može čuvati u kući neograničeno vreme.
Ipak, česta je nedoumica među vernicima šta se radi sa starom bogojavljenskom vodicom kada nakon godinu dana stigne nova?
Iako u crkvenim knjigama ne postoje nikakva pisana naređenja o tome, prema narodnom verovanju, ukoliko se bogojavljenska vodica ne popije i potroši u toku godine, onda se taj ostatak, kada stigne nova vodica, sipa u bunar, reku ili u cveće.