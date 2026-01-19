Za predstavu "Voz", koju igra sa glumcem Sergejem Trifunovićem u Zvezdara teatru, uvek vlada veliko interesovanje, a karte bivaju brzo rasprodate.

Jednom prilikom je za svog velikog prijatelja i glumca Dragana Nikolića, sa kojim je sačinjavao legendarni tandem iz "Otpisanih", napravio ustupak.

Zbog Gagine teške bolesti, Sergej i on su ovaj komad odigrali u Nikolićevom domu.

- Negde pred Novu godinu, došli smo kod njega. U tom stanu, u jednoj maloj sobi, mogu čak da kažem u njegovoj samrtnoj postelji, gde je on bio na krevetu, Milena pored njega i tu su bili Anita i Žarko Laušević. Žarkova supruga je to snimala, a ja nikada nisam pogledao taj snimak. Mi smo celu predstavu igrali na malom prostoru, tu je bio Sergej, a ovde sam bio ja. To je mala soba, a Gaga nije mogao da izađe, ni da ode u dnevnu sobu da sedne, nego je ležao. I mi smo igrali i igrali, da ga ne bi izmorili prestali smo nakon sat vremena i to se nastavlja tako…On tako leži i pitam ga šta misliš? A on mi kaže: "Ovo bi Milena i ja mogli da igramo". To mu je bio komentar - ispričao je Voja Brajović u emisiji "Una, due, tre"

Podsetimo, Dragan Nikolić preminuo je 11. marta 2016. godine nakon duže bolesti.

