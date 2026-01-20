- Istina je da je dečko...- započeo je Jovanović svoju izjavu koju nije dovršio i dodao:

- Nije ništa bilo od toga što se pisalo. Taj divni čovek strada samo zato što je moj prijatelj u jednom iživljavanju koji traje 30 godina. Mene to ne dotiče osim u situacijama kada nevini ljudi zbog toga trpe. On ima roditelje koji su se potresli. Ništa nije tačno što se pisalo - kaže Jovanović.

Čedomir kaže da je Acu Kosa zaustavila rutinska kontrola saobraćajne policije:

- Ispostavilo se da ima pasiviziranu adresu kao i hiljade ljudi u ovom gradu. Nije bio na adresi u trenutku kada su mu došli neki dokument. Rekli su mi da se u tom slučaju lice izvodi pred sudiju za prekršaje, jer ljudi to zloupotrebljavaju. Nije zaustavljen zbog toga što je bio drogiran. Foto: Instagram printskrin/budikraken

Jovanović je i demantovao navode da je kažnjen sa 30.000 dinara.

Aca Kos o drami ispred Čedinog stana

Podsetimo, Aleksandar Kos oglasio se u emisiji Puls Srbije, gde je otkrio sve o drami ispred stana Čedomira Jovanovića kada su došli izvršitelji da ga isele iz stana.

- Ja bih se zahvalio svima koji su pozvali Čedu za izjavu, a svi koji su nagađali i pisali ne znam šta da kažem, verovatno im je do klika. Juče ništa nije bilo spektakularno.

Pojavili su se advokati, policajci, samo mogu da kažem kad se dešavala drama, rekli su da sam ja nezakonito u tom stanu, ne znam šta da kažem uopšte šta je tu senzacija ? - rekao je Aca pa nastavio:

- Ja u tom trenutku kad se dešavala drama nisam ni bio u stanu vozio sam najmanju ćerku u školu. Čeda je rekao i ispričao šta je imao. Ostalim stvarima će se baviti istintucije. Ne bih se ja bavio time.

(Kurir)

