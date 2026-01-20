Sneg i led prekrivaju puteve, a mnogi posežu za antifrizom kako bi održali svoja vozila, ne znajući da ta tečnost može biti smrtonosna za njihove ljubimce.

Antifriz

Antifriz je izrazito otrovan za mačke, a svake godine se beleže brojni slučajevi trovanja uzrokovanog curenjem ili slučajnim prosipanjem. Prvi simptomi mogu se pojaviti već 30 minuta nakon kontakta, ali ponekad prođe i do tri dana pre nego što se razviju znaci otkazivanja bubrega, stanja koje je često fatalno ako se ne leči na vreme.

Britanska organizacija RSPCA apeluje na vlasnike da ne čekaju ni trenutak ako posumnjaju da je mačka došla u dodir sa antifrizom. Među ključnim simptomima trovanja navode se povraćanje, pospanost i opšta slabost, gubitak koordinacije, napadi i otežano disanje. Brza reakcija presudna je za preživljavanje, jer se oštećenja na bubrezima razvijaju izuzetno brzo.

Foto: Profimedia

 

Stručnjaci savetuju da se svi proizvodi koji sadrže antifriz čuvaju van domašaja životinja, dobro zatvoreni i jasno označeni. Ako dođe do prosipanja, čak i u tragovima, površinu treba odmah temeljno očistiti. Važno je i pravilno odložiti ostatke antifriza jer i male količine mogu biti fatalne.

So za puteve

Antifriz nije jedini problem. So za puteve, mešavina soli i peska, može takođe biti opasna. Mačke koje hodaju po posutim površinama često kasnije ližu šape, nesvesno unoseći so u organizam. To može izazvati pojačanu žeđ, povraćanje i letargiju, a u težim slučajevima dovesti do oštećenja bubrega i grčeva.

Foto: Profimedia

 

Vlasnicima se savetuje da po povratku kući uvek operu šape svog ljubimca toplom vodom i šamponom namenjenim životinjama. Ako mačka pokazuje znake trovanja, potrebno je odmah potražiti veterinarsku pomoć.

