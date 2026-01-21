Najezda insekata je česta pojva, ali ono što ne volimo jeste da ih vidimo na pragu naših domova.

Ali ono što je bitno, jeste da napokon počnemo da razlikujemo "dobre" i "loše" bube, i da one koje su na našoj strani prestanemo da ubijamo, kao na primer, stonoge.

Kada su stonoge u pitanju one uništavaju sve ostale grozne bube u vašem domaćinstvu. Foto: Profimedia

One traže vlažna mesta u kući i vrebaju plen, a poslastica su im bubašvabe, termiti, paukovi, ali ne libe se da uklone baš sve što gmiže po vašoj kući.

Ove stonoge uništavaju ostale bube

Neverovatno su brze. Prve dve nožice služe kao kandže sa otrovom. Pre nego što počnete da paničite, ne brinite, time mogu da ubiju samo druge bube, ali vama ne mogu da naškode.

Imaju jako brz metabolizam što znači da su stalno gladne i uvek u potrazi za novim zalogajem.

Ako ih i pored ove informacije ne želite za cimera, uhvatite ih u neku teglu i izbacite napolje, a ne ubijajte ih i obavezno popunite sve rupe u zidovima i na kući odakle mogu da uđu.

(Kurir)

