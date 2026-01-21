Direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, nedavno je saopštio da će mnogo zaposlenih na njegovoj televiziji dobiti otkaze.

O ovoj temi govorio je novinar i rijaliti zvezda, Marko Đedović, ističući da se za svoju poziciju uopšte ne plaši. Foto: ATA images A.A

- Meni je legla plata iako je želja rijaliti fanatika bila da dobijem otkaz. Čovek je vlasnik privatne kompanije i ima apsolutno pravo na reorganizaciju posla i svega toga ima i niko ne može da mu kaže nisi u pravu. Video sam da su mnogi uplašeni, ali taj strah je normalna stvar zbog gubitka posla i to je stvar koja će mnoge naterati da bolje rade svoj posao. Svuda postoje paraziti koji crpe svu snagu. Svakako da ima razloge, jer niko neće dobre radnike da otpusti, ko doprinosi boljitku firme ili ko donosi gledanost niko mu neće reći zdravo i doviđenja, ali svim tim parazitima da. Ne mislim da se odnosi na deo posla u kom ja imam udela, jer to je deo posla koji najbolje funkcioniše po mom skromnom mišljenju, jer vidite i da je rijaliti nikada zanimljiviji i niko ne bi rekao šta će se desiti. O svemu tome govore dokazi, a sad druge stvari gde klacka, ja podržavam Željka u svim njegovim odlukama - rekao je Marko, a onda se osvrnuo na one koji su dobili otkaze pa se vratili na "Pink" televiziji.

- Ko poznaje Željka zna da je on jako dobar i jako tolerantan, kod njega nema naglih odluka. Ume toliko da pusti da je ovo jedini mogući izlaz. Željko je jako korektan pa čak i prema ljudima koji nisu bili korektni prema njemu i mnogi ljudi su otišli od nas i vratili se bez ikakve reči i nastavili da rade, a bilo je jako ružnih stvari. Ovo je nešto pregorelo i to samo on zna, ali sve što je u interesu kompanije ja ću podržati - govorio je Đedović.

(Alo)

