O glumici Nedi Arnerić mnogi su muškarci u bivšoj Jugoslaviji maštali i potajno joj se divili. Pojedini su joj otvoreno izjavljivali ljubav, a ona je sama priznala da je jedan muzičar jedini muškarac u koga je ona bila zaljubljena, a da naposletku među njima nije bilo ništa.

Foto: V. Danilov

 

‒ To je jedan od retkih muškaraca u koga sam se ja zaljubila, a da među nama nije bilo ništa i to samo zato što je između nas stajala njegova umetnost. Teško mi je da govorim o njemu, naročito dok slušam kapi kiše. Ne želim da budem patetična. ‒ rekla je Neda Arnerić za  Hello 2015. godine povodom vesti o smrti ovog velikog umetnika.

Reč je o Arsenu Dediću.

‒ Mnogo je voleo da bude osvajan i prepuštao se veoma lako ‒ prisetila se. ‒ Kad je bio mlad, pre Gabi, u svakom gradu imao je po dve devojke, a meni se isprečila njegova umetnost i mojih 15 godina koje su bile prave dečje. Od mene je tada bio duplo stariji, što je za devojčicu velika starosna razlika, iako su takve veze danas moderne.

Dodala je da je kod Arsena cenila što je odolevao svim izazovima.

‒ Velika je stvar što je uspeo da sačuva brak. Bio je porodičan čovek, izuzetno vezan za Gabi, sina Matiju, unuku Lu, kao i za ćerku iz prvog braka Sandru. Gabi je bila njegov životni odabir i najveća ljubav, tu nema dileme.

Foto: Dušan Mišić

 

Sećanje na svoju mladalačku zanesenost divna Neda Arnerić završila je rečima:

‒ To je više bila neka vrsta platonske ljubavi, preko njegove umetnosti. Obožavala sam njegove albume i knjige poezije, pa više nisam umela da razlikujem ko je Arsen lično, a ko je Arsen umetnik, i samim tim u koga od njih dvojice sam bila zaljubljena.

