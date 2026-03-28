Između ostalog, Darko je priznao da prihvata to da ga pojedinci osuđuju jer se vratio poslu.

- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno...

- Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - rekao je Darko za Telegraf.rs.

- Bez obzira na sve, ovo je posao kao što je i svaki drugi posao, i samo bih ovu poruku poslao i ljudima koji pišu te glupe komentare. Da im kažem, ne bih poželeo nikome da doživi ovo što sam ja doživeo. Samo ja znam koliki je bol u mome srcu i koliko mi je teško. Da malo manje gledaju šta ja radim, da gledaju svoj život, i da im poželim sreću i zdravlje pre svega, to je najbitnije. I da nikad u životu ne dožive ovo što sam ja doživeo - kazao je Darko kojeg je to vidno pogodilo.

- I oni imaju posao, svako kome se desi neka tragedija ide da radi, svi ostali ljudi na ovom svetu imaju posao i moraju da rade, pa tako i ja moram da radim svoj posao. Zbog sebe prvenstveno, zbog njega, zbog moje porodice - zaključio je Darko Lazić, koji je dodao i da, kad bi to moglo da mu vrati brata u život, nikada više ne bi zapevao.

Na pitanje kako su oni, kao i Darkova majka Branka, Lazić je priznao:

- Ja sam morao da budem jak, jer sam ja ostao sam sa njima. Kada vide mene da padnem, onda i oni još više padnu u depresiju i tugu. Maksimalno se trudim da i njih ohrabrim i ojačam, tu sam da podignem tu kulu koja je srušena. Koliko toliko da pokušam da zamenim njegovo mesto i da popunim tu prazninu, jer ipak sam ja ostao kao, ajde da kažem, glava porodice. Moram da se brinem o toj deci, o majci, snajki... On nije bio sam. Imao je i ima mene, ja ću biti tu za njega, a on je uz mene i daje mi snagu.

Kaže, Draganove ćerkice znaju da tate više nema.

- One su još male, ali znaju da nema tate više. Deca još uvek ne shvataju koliko je to strašno, ali ja sam tu za njih, 24 sata, tako da... Ne razdvajam ih od svoje dece - istakao je Lazić

