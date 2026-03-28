Predsednik Nemačkog saveza vojnih pripadnika (Bundesvehrverband), Andre Vustner, oštro je upozorio na sve veću pretnju koju Rusija predstavlja za Nemačku i Evropu. Prema njegovim rečima, opasnost ne čeka već postoji sada i povećava se iz dana u dan.

U intervjuu za nemačke medije, Vustner je pozvao na znatno brže naoružavanje i konkretne pripreme za prelazak na ratnu privredu u slučaju dalje eskalacije. Posebno je naglasio da nemačka obrambena industrija mora hitno da proširiti svoje kapacitete i pređe na višesmenski rad.

- Opasnost postoji već sada i ona postaje sve veća svakoga dana - izjavio je Vustner. Dodao je kako je mišljenja da Rusija pod vođstvom Vladimira Putina neće biti spremna za sukob s NATO-om pre 2029. godine. Prema rečima čelnika, ključni razlog za zabrinutost je rupa u odvraćanju unutar NATO-a. Tu rupu su, kako kaže, otvorili nepouzdano ponašanje američkog predsednika Donalda Trampa i vojna slabost Evrope. Foto: Profimedia

- Nisu samo Istočnoevropljani već počeli da govore o predratnoj fazi i ubrzano jačaju svoju obranu. To moramo da učinimo i mi i to odmah! - poručio je Vustner. On upozorava da rat koji su pokrenule Sjedinjene Države i Izrael protiv Irana Rusiji otvara nove mogućnosti. Putin bi, zahvaljujući većim prihodima od prodaje nafte i smanjenoj pomoći Ukrajini u protivvazdušnoj obrani, mogao da pojača brutalne napade na ukrajinsku infrastrukturu i civilno stanovništvo. - Utisak nesigurnih saveznika s ove strane Atlantika mogao bi da ga ohrabri da pojača hibridne napade. Moguće su čak i povrede granice na istočnom krilu NATO-a - upozorio je, piše Die Velt.

Stoga, naglašava Vustner, Nemačka i Evropa ne smeju da se jednostrano usredsrede samo na Bliski istok, već moraju da zadrže punu pažnju na rusku pretnju, koja ostaje najveća opasnost za mir i slobodu na kontinentu.

Savez vojnih pripadnika traži da nemačka vlada i industrija zajednički razviju „kik-daun“ plan kako bi u slučaju potrebe brzo prešli na ratnu proizvodnju. Cilj je zatvoriti postojeće slabosti pre nego što bude prekasno. Ova oštra upozorenja dolaze u trenutku kada se u Nemačkoj raspravlja o značajnom povećanju odbrambenog proračuna, no kritičari i dalje upozoravaju da je tempo nabavke oružja i opremanja Bundesvera i dalje prespor.

