Mart nas je i ove godine iznenadio snegom pred sam kraj meseca. 

Mesec mart poznat je po promenljivom vremenu. 

Za ovakve vremenske prilike u martu vezuju se brojna verovanja, a često se u našem narodu prvi dani marta zovu i “Baba Marta”.

Zbog njene ćudljive prirode u trećem mesecu, može se očekivati vrlo promenljivo vreme. Od velikog snega do iznenadnog otopljenja i pravih letnjih temperatura.

Zato narod kaže “Bolje zmija da te ujede, nego da te martovsko sunce ogreje”. 

Za baba Martu karakteristične su i “Babine huke”, period kraja marta i početka aprila kada izenada i mimo reda počnu da duvaju hladni vetrovi i napada susnežica koja pravi tečno blato sa snegom po tlu. 

Prema narodnom verovanju, baba Marta je oličenje proleća, ponovnog rađanja, novih zamisli i neophodnosti sklada u prirodi i životu ljudi. Kada toga nema, ona na zemlju pošalje sneg da opomene ljude kako treba da pripaze na ponašanje, zato se u nekim krajevima Srbije smatra da hladno vreme u martu predstavlja “opomenu” da obratite pažnju na svoje ophođenje prema bližnjima.

Inače, najkasniji sneg pao je daleke 1953. godine kada se srpska prestonica zabelila 11. maja. Najpribližnije tome poslednji put Srbiju je zadesilo 1996. i 1997. godine kada je sneg padao 20. aprila.

