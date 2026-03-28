Čolić je održao koncert u svom rodnom gradu Sarajevu, a ovaj nastup bio je prvi od pet rasprodatih koncerata u dvorani Zetra.

Koncert je bio jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja u prestonici Bosne i Hercegovine. Pevač je zapevao uz pratnju simfonijskog orkestra, a osim njegovih Sarajlija, dvoranu je ispunila publika iz celog regiona. Foto: ATA images/M. T.



- Drago moje Sarajevo, drago mi je što se vidimo posle dužeg vremena. Pozdrav i za sve druge iz Bosne, ali i iz celog ovog našeg regiona - poručio je pevač na početku koncerta.

Međutim, sam koncert je pao u senku loše organizacije i zbog toga su posetioci bili veoma nezadovoljni na društvenim mrežama.

- Zahvaljujući sramotnoj organizaciji Čolinog koncerta, stotinama ljudi, uključujući i prijateljicu i mene, nakon dva i po sata čekanja u redu na snegu na ulazu nije bilo dozvoljeno da uđu jer su "kapaciteti prepunjeni". Više od dva sata ljudi su se smrzavali, nekima je i pozlilo, a u jednom momentu je nastao i stampedo. Iskreno se nadam da niko nije povređen. Karte smo svi pošteno platili u decembru. Ovo što se večeras desilo je sramota, krađa i kolektivno vređanje intelekta. Tresem se od hladnoće i razočaranja. Umesto da sad pevam i plešem okružena dobrom energijom, na putu sam ka kući, jedva držeći telefon dok ovo kucam, jer ruke ne osećam. Ovakvo nepoštovanje kupaca od strane organizatora u životu nisam doživela - glasio je tvit na Iksu jedne nezadovoljne posetiteljke - napisala je jedna korisnica, dok se na njen tvit nadovezalo i mnoštvo drugih Čolinih fanova, koji su prošli kao i ona. Foto: ATA images/A. Ahel

- Jao, pišem i brišem. Ne mogu da nađem reči da dočaram taj haos i neorganizaciju. Ispoštovali smo uputstva koje su nam dali i došli u preporučeno vreme. U nenormalnoj gužvi izgubim drugaricu koja je na koncert ušla sa 45 minuta zakašnjenja (plus jedan i po sat čekanja na snegu i kiši). Devojčice na ulazu se pogubile od haosa, ne skeniraju karte... Jedna žena na toliku masu ljudi ne stiže da pretresa, ide gde ko hoće... Narukvice ne stižu da stavljaju, histerišu, kišobran neko daje, neko ne. Psuju svi sve, natopljeni snegom i kišom, mokre kose itd...Veče je bilo sve osim spektakla jer, da bi imao spektakl, moraš ispoštovati ljude. Bilo je starijih ljudi, čak i dece. Ne znam da li je u redu početi koncert, a ne proveriti kakav je haos na ulazu i koliko je ljudi napolju. Nažalost, ukaljano veče previše lošom organizacijom, koja je totalno ugušila svaku euforiju i želju za dobrim provodom - napisala je druga korisnica Iksa.

- Očito su prodali više karata nego što mogu primiti. Bitno je zaraditi, a to što mi nećemo dobiti uslugu za koju smo platili - jok. Propust je još blaga reč. Ovde je reč o nepoštovanju, bezobrazluku i, na kraju krajeva, krađi! Nas koji smo ostali da čekamo i da se svađamo na kraju su pustili da uđemo. Neke na parter, a neki smo uspeli u VIP, ali nakon 40 minuta od početka koncerta. Produžio je koncert da se iskupi, ali stvarno jeste sramota. Pa kad Šmrk organizuje, dobro ste prošli da niste i batine dobili - nizali su se komentari jedan za drugim.

(Kurir)

BONUS VIDEO: