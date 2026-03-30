Poznati automehaničar Skoti Kilmer ​​upozorio je vozače na skupu grešku koju bi mogli da naprave, a koja može da uzrokuje brzo rđanje njihovih automobila.

On je u videu na Jutjubu otkrio da ponekad parkiranje u garaži može da stvori štetu na vozilu. Iako se ona može činiti kao najsigurnije mesto za vozilo, parkiranje u garaži moglo bi da prouzrokuje ozbiljne štete na karoseriji automobila.

U periodima hladnog vremena, putevi se obično posipaju peskom i solju kako bi se smanjio rizik od nesreća i proklizavanja. Međutim, mali komadići peska i soli bi mogli da se zalepe za karoseriju vozila što bi moglo da načini štetu kada se ono stavi u toplu garažu. So može polako da izede metal, nagrize vitalne delove i ostavi rđu po celom vozilu.

Iako je Skoti rekao da će problem verovatno uticati na vozače zimi, na nekim putevima pesak i so se zadržavaju sve do kasnog proleća.

- Možda ne biste hteli da stavite svoj automobil u garažu zimi, so na putu koju zimi koriste za odleđivanje može da uništi vaš automobil ako ga stavite u zagrejanu garažu - objasnio je.

- Sol truli metal u vašem automobilu, ne u krutom, već u tekućem obliku. Ako je napolju vrlo hladno, so se neće otopiti, ali ako automobil parkirate u garaži, ona se otopi i rđa počne da se stvara na vašem automobilu - upozorio je automehaničar.

- Dakle, ako želite auto bez rđe, ostavite ga na ulici zimi ako je napolju hladno - istakao je Skoti.

Mnogi su mu vozači bili zahvalni na savetu, a neki su otkrili da redovno peru svoja vozila kako bi uklonili pesak, so i drugu prljavštinu sa njega, jer tako sprečavaju rđanje kada se automobil ostavi bez nadzora, piše britanski Ekspres.

