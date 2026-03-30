Poznati automehaničar Skoti Kilmer ​​upozorio je vozače na skupu grešku koju bi mogli da naprave, a koja može da uzrokuje brzo rđanje njihovih automobila.

On je u videu na Jutjubu otkrio da ponekad parkiranje u garaži može da stvori štetu na vozilu. Iako se ona može činiti kao najsigurnije mesto za vozilo, parkiranje u garaži moglo bi da prouzrokuje ozbiljne štete na karoseriji automobila.

U periodima hladnog vremena, putevi se obično posipaju peskom i solju kako bi se smanjio rizik od nesreća i proklizavanja. Međutim, mali komadići peska i soli bi mogli da se zalepe za karoseriju vozila što bi moglo da načini štetu kada se ono stavi u toplu garažu. So može polako da izede metal, nagrize vitalne delove i ostavi rđu po celom vozilu.

Iako je Skoti rekao da će problem verovatno uticati na vozače zimi, na nekim putevima pesak i so se zadržavaju sve do kasnog proleća.

- Možda ne biste hteli da stavite svoj automobil u garažu zimi, so na putu koju zimi koriste za odleđivanje može da uništi vaš automobil ako ga stavite u zagrejanu garažu - objasnio je.

SVI MISLE DA ZNAJU: Evo kako se pravilno pali auto

SVI MISLE DA ZNAJU: Evo kako se pravilno pali auto

08:52

Česta greška sa KVAČILOM kojom pravimo štetu

Česta greška sa KVAČILOM kojom pravimo štetu

22:23

U BRZINI ILI POD RUČNOM? Kako je sigurnije ostaviti auto

U BRZINI ILI POD RUČNOM? Kako je sigurnije ostaviti auto

11:15

KUPLJEN NOV, U GARAŽI BIO 43 GODINE: Pronašli legendarni auto

KUPLJEN NOV, U GARAŽI BIO 43 GODINE: Pronašli legendarni auto

13:00

- Sol truli metal u vašem automobilu, ne u krutom, već u tekućem obliku. Ako je napolju vrlo hladno, so se neće otopiti, ali ako automobil parkirate u garaži, ona se otopi i rđa počne da se stvara na vašem automobilu - upozorio je automehaničar.

- Dakle, ako želite auto bez rđe, ostavite ga na ulici zimi ako je napolju hladno - istakao je Skoti.

Mnogi su mu vozači bili zahvalni na savetu, a neki su otkrili da redovno peru svoja vozila kako bi uklonili pesak, so i drugu prljavštinu sa njega, jer tako sprečavaju rđanje kada se automobil ostavi bez nadzora, piše britanski Ekspres.

GORAN IVANIŠEVIĆ "SAHRANIO" NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)
Sport

GORAN IVANIŠEVIĆ "SAHRANIO" NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)

CRNE PARE KOJE SE NE KNJIŽE Bivši ukrajinski obaveštajac otkrio: Zelenski slao mađarskoj opoziciji pet miliona evra nedeljno?
Planeta

CRNE PARE KOJE SE NE KNJIŽE Bivši ukrajinski obaveštajac otkrio: Zelenski slao mađarskoj opoziciji pet miliona evra nedeljno?

ЦЕО СВЕТ У ШОКУ ЗБОГ ОВОГА! Пљује по Србији, а на терену прича српски! Сада послао никад срамнију поруку о Косову

CEO SVET U ŠOKU ZBOG OVOGA! Pljuje po Srbiji, a na terenu priča srpski! Sada poslao nikad sramniju poruku o Kosovu