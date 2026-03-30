Dea Đurđević živi najlepši period života. Poznata voditeljka nedavno je podelila lepe vesti sa javnošću. Početkom godine otkrila je da je trudna, a ubrzo potom, krajem prošlog meseca, na intimnoj ceremoniji izgovorila je sudbonosno "da" svom partneru Lazaru, sa kojim sada s radošću iščekuje dolazak bebe.

Ubrzo nakon venčanja, sada se pojavila i u emisiji "Magazin In" kod Sanje Marinković, gde ju je voditeljka opisala kao najlepšu trudnicu u Srbiji.

- Toliko si lepa... Kada si ušla, pitala sam te: "Je l’ nosiš dečaka", rekla si mi: "Ne, to je Iris" - ispričala je Sanja Marinković i otkrila kako će se zvati ćerka Dee Đurđević a potom je voditeljka jutarnjeg programa ponosno pokazala trudnički stomak.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Naime, njih dvoje su davno već bili zajedno, a posle mnogo godina su sasvim slučajno obnovili romansu.

Pročitajte još

MNOGI MISLE DA JE MLAĐA: Znate li koliko godina ima Sanja?

- Stvarno se dogodilo petnaest godina kasnije. Petnaest godina se nismo videli, bili smo ljubav iz srednje škole... Onda smo se videli posle petnaest godina i kao da nismo prestajali da se družimo. Videli se dva-tri puta i za manje od godinu dana smo se venčali, zatrudneli i počeli da živimo zajedno, sve za manje od godinu dana - ispričala je Dea.

- Dva puta me je pozvao na kafu ja nisam mogla, a onda sam ja njega pozvala, treći put. Posle, kada smo opet počeli da se zabavljamo, rekao mi je: "Pobogu, samo si htela da ubiješ vreme sa mnom, bilo ti je dosadno“, a ja došla i do deteta, do male Iris Petrović" - rekla je lepa voditeljka.

Inače, ćerka Dee Đurđević nosiće grčko ime koje znači "duga" (grč. iris), simbolišući most između neba i zemlje, kreativnost i lepotu. Potiče iz grčke mitologije, gde je Iris bila boginja duge i glasnica bogova. Ime se često povezuje i sa cvetom perunika, simbolizujući nežnost, profinjenost i raznobojnost.

Komentari 0
