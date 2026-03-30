Često možemo čuti razne priče da su neke pesme koje su proslavile nekog izvođača trebale da završe kod nekog drugog, pa je sada Aleksandar Milić Mili otkrio da je i jedna pesma Svetlane Cece Ražnatović trebala da bude zapravo pesma za Jelenu Karleušu.

Reč je o pesmi "Vreteno", koja je nakon 30 godina ponovo jedna od najslušanijih numera na muzičkim platformama, a kako tvrdi autor iste, to je bila pesma za Karleušu. Međutim, po njegovoj priči, ta numera je ipak morala na Cecin album, a on je onda Jeleni uradio jednu od njenih najpozantijih balada "Ko ovu dramu režira". Foto: ATA images/A. Ahel

- Ja sam Jeleni Karleuši napravio pesmu "Vreteno". Pesma je dobro ispala, a već sam Ceci završavao album i onda sam se izvinio Karleuši i rekao joj: "Gledaj, ja moram ovo da stavim na Cecin album jer mi se uklapa u projekat, izvini, ali ću tebi da napravim jednu baladu koja će da ti traje ceo život". Jelena u to vreme nije imala nijednu baladu koja je za sva vremena i napravio sam joj "Ko ovu dramu režira" i to je stvarno pesmetina - ispričao je Mili u podkastu "Voštkast".

Na pitanje da li je u tom momentu znao da ima pesmu koja će odgovarati baš Jeleni, Mili je odgovorio da nikad ne razmišlja o izvođačima već o samom delu.

- Nikad kad radim pesmu ne razmišljam o izvođačima. Moj posao je da ja napravim nešto što liči na delo, stalno kombinujem umetnost sa komercijalom jer samo tako mogu da guram tržište napred. Nikad nisam pomislio na pevača, moj zadatak je da napravim delo koje ima muzički smisao - zaključio je Mili.

