Takmičar popularnog muzičkog takmičenja Pinkove zvezde našao se u centru pažnje nakon što je u novom krugu izveo pesmu „Ja volim“ pevača Jakov Jozinović, a potom izneo tvrdnju da mu je izvođač zabranio da nastup postavi na Jutjub.

Ova informacija ubrzo je izazvala buru na društvenim mrežama i u medijima, međutim, ubrzo je stigao i zvaničan demanti.

Menadžment Jakova Jozinovića oglasio se saopštenjem u kojem su jasno istakli da su navodi netačni: Foto: ATA images/A. Ahel

- Povodom netačnih informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, želimo jasno istaknuti da Jakov Jozinović niti u jednom trenutku nije zabranio ni onemogućio izvođenje niti plasiranje na Jutjubu pesme „Ja volim“ u emisiji „Pinkove zvezde“. Naprotiv, kao i svakog izvođača, Jakova veseli kada se njegove pesme pevaju i izvode te uvek podržava takve izvedbe. Žao nam je što se situacija pogrešno interpretira i predstavlja javnosti na način koji ne odgovara stvarnim činjenicama - stoji u saopštenju.

Dodali su i da im je žao što je došlo do pogrešnog tumačenja cele situacije, naglašavajući da javnost nije dobila tačne informacije.

TikTok senzacija i munjeviti uspeh

Jakov Jozinović je u proteklih godinu dana postao jedno od najzvučnijih imena mlađe generacije izvođača. NJegov vrtoglavi uspon počeo je na platformi TikTok, gde je stekao ogromnu popularnost zahvaljujući emotivnim obradama pesama velikih regionalnih umetnika poput Olivera Dragojevića, Đorđa Balaševića i Vlade Georgieva. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Zanimljivo je da je publiku osvojio i pre nego što je imao sopstvene autorske pesme, što dodatno govori o snazi njegovog glasa i interpretacije. Interesovanje za njega ubrzo je preraslo u pravu trku među menadžerima, a kulminacija uspeha dogodila se kada je rasprodao čak dva koncerta u beogradskoj MTS dvorana u rekordnom roku tokom oktobra prošle godine.

Ovim demantijem stavljena je tačka na spekulacije, a ostaje da se vidi da li će se sporni nastup ipak pojaviti i na Jutjub platformi, na zadovoljstvo brojnih fanova.

