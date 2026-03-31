Andrija Kuzmanović jedan je od najangažovanijih i najpopularnijih glumaca svoje generacije, a velike simpatije uživa širom regiona.

Nedavno je, sa kolegama iz predstave "Hotel 88" gostovao u Zagrebu, a tom prilikom dao je intervju za portal gloria.hr.

Ignjatova mama zove se Jovana

Pre dve godine i osam meseci Andrija Kuzmanović dobio je sina Ignjata za koga kaže da podseća na dedu, kojeg nije stigao da upozna.

- Ignjatova majka zove se Jovana, ne živimo zajedno, ali odlično se slažemo. To će tako ostati ceo život jer je divna osoba, fenomenalna majka, a meni je važna kao prijatelj. Jako je bitna figura u Ignjatovom i mojem životu - kazao je šarmantni glumac dodajući da žena nosi dete u sebi i povezana je sa njim od prvog dana.

Sa ocem to nije slučaj.

- Moram reći da u početku nisam shvatao da sam otac, dete mi je došlo u ruke tek kad se rodilo. Tada se najpre zapitate: "A šta sad?". Ok. Nežan sam, pazim ga, bdijem nad njim, ali kao muškarc nisam mogao proći kroz ceo proce kakav je imala njegova majka - priznao je Andrija, pa dodao da je pustio da mu ideja kako je otac dođe postepeno, a njemu je trebalo dve godine.

- Već sada osećam da ćemo nas dvojica, osim neosporne ljubavi, biti najbolji prijatelji na svetu - poručio je.

(Hello)

