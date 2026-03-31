Muzičar Milić Vukašinović devedesetih godina prošlog veka ostvario je uspešnu saradnju sa pevačicom Svetlanom Cecom Ražnatović i napisao joj nekoliko velikih hitova, o čemu je svojevremeno govorio u jednom od svojih intervjua.

Milić se Cece seća još iz perioda njene rane karijere, kada je zapevala na tada jednom od najvećih festivala na prostoru bivše Jugoslavije.

- Ja se sećam Cece kada sam bio na ilidžanskom festivalu. Ona je već sa 14 godina počela da peva, ali ovo je bio njen prvi veći javni nastup. Baš je dobro pevala, kao i danas. Jako je bitno da se potrefi boja glasa s izgledom i to kada se ukomponuje, to je dobitna kombinacija, a Ceca je imala sve potrebne kvalitete za veliku zvezdu - prisetio se Milić.

Roker je otkrio da je za njihovu saradnju bio zaslužan isključivo Željko Ražnatović Arkan, koji je posle rata zvao Milića da dođe u Beograd i platio mu smeštaj.

- Došao sam u Beograd posle rata jer je pokojni Arkan hteo da Ceci napravim ploču. Ja sam krao struju, imao sam neki mali televizor i nisam mogao da verujem kad sam video Cecu, još ona peva "Tražio si sve", a u nekim pantalonama na pruge, pa u kameru gleda i ja sam ostao bez teksta. A ovamo padaju granate. Arkan je preko jednog mog menadžera poslao poruku da dođem u Beograd. Šest meseci mi je bilo plaćeno sve u hotelu "Jugoslavija" i sve su mi obezbedili samo da radim Cecin album - govorio je Milić Vukašinović za Srpski telegraf. Foto: N. Paraušić

- Ja sam zaista otišao jer sam bio bez para. Bio je rat. Mi smo se dogovarali jedno tri meseca, sve vreme sam boravio u hotelu "Jugoslavija", mada mi se nije sviđalo tamo. Rekao sam: 'Ne mogu ja u ovom hotelu, idem u "Union''. Arkan je obožavao moje pesme sa Hankom. S njom sam napravio revoluciju u muzici i zaradio velike pare. Prve dve-tri godine su te dve pesme koje sam joj napravio bile najslušanije i najprodavaniji album je bio onaj koji je imao tu pesmu koju je Ceca prepevala "Tražio si sve". Ono što peva Ceca "Volela sam, volela..." prvo je bilo "Voljela sam, voljela". To su bili hitovi koji su preokrenuli narodnu muziku" - istakao je.

Milić je ispričao i da je saradnja sa Cecom prekinuta zbog Marine Tucaković, koja je, po njegovoj priči, sa još nekoliko saradnika uticala na to da se ta uspešna saradnja ugasi

- Marini Tucaković nije odgovaralo da sarađujem sa Cecom. Međutim, Ceca je uvezana sa Marinom Tucaković i tako dalje i onda je tu bila borba jer Marini nije odgovaralo da sarađujem sa Cecom jer sam ja radio i tekstove i muziku, a ona je pisala tekstove samo na gotovu muziku. Rekao sam joj: "Evo ti sve moje pesme, ako ti možeš bolje tekst da sklopiš i napraviš bolje od mog, onda slobodno nastavi". Marina i još nekoliko njenih saradnika uticali su na to da se moja saradnja sa Cecom u poslovnom smislu ne nastavi - rekao je roker.

