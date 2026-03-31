Fudbaler Dušan Vlahović i njegova dugogodišnja devojka Vanja Bogdanović nedavno su navodno okončali svoju romansu. Ipak, kako prenose mediji, rastanak možda nije konačan jer su se u njihov odnos navodno umešali najbliži.

Do razlaza poznatog para došlo je još pre mesec dana. Glavni razlog za ovu neočekivanu odluku bila je Vlahovićeva želja da se u potpunosti posveti svojoj fudbalskoj karijeri, pišu domaći mediji.

Za razliku od njega, Vanja je htela da njihovu vezu podignu na viši nivo, za šta fudbaler navodno trenutno nije bio zainteresovan. Zbog ovih različitih pogleda na budućnost, u poslednje vreme je često dolazilo do nesuglasica, te su rešili da svako krene svojim putem.

Porodice urgiraju na pomirenje: "Ovo je samo prolazna faza"

Nakon što su Dušan Vlahović i Vanja Bogdanović saopštili bliskim ljudima da je njihovoj ljubavi došao kraj, usledio je obrt.

Članovi njihovih porodica, koje su inače veoma bliske, navodno na sve načine pokušavaju da ih nagovore da se pomire i nastave tamo gde su stali.

Kako se navodi, najbliži ih uveravaju da su kao stvoreni jedno za drugo, te da je u pitanju "samo trenutna i prolazna faza, koja će proći". Slično mišljenje dele i njihovi prijatelji koji aktivno pokušavaju da ih pomire.

Za sada, fudbaler i njegova bivša devojka redovno održavaju kontakt, dopisuju se i čuju, ali se još uvek nisu videli uživo. Sam Vlahović za sada nije želeo da daje zvanične komentare za medije povodom ovih dešavanja.

Obrisane slike sa Instagrama i povratak u Beograd

Nakon prekida, Vanja se iz Italije vratila u Beograd, dok je napadač Juventusa ostao u Torinu gde se oporavlja od operacije zbog teške povrede mišića, zbog koje je van terena već četiri meseca. Da je do raskida zaista došlo, potvrđuje i činjenica da se više ne prate na Instagramu. Slavni fudbaler je obrisao sve uspomene sa Vanjom iz istaknutih objava, dok je njen profil sada zaključan.

(Kurir)

#Dušan Vlahović #fudbaler Dušan Vlahović #Vanja Bogdanović #Vanja Bogdanović Instagram #Dušan Vlahović i Vanja Bogdanović #Dušan Vlahović raskid #Dušan Vlahović devojka #VIP #fudbaler
