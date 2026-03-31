Kako je potvrđeno Telegrafu, on je umro u 69. godini.

On je rođen 1957. godine, u selu Poljane kod Požarevca. Sposobnost da provodi električnu struju otkrio je kao tinejdžer radeći kao šegrt bravara u Simićevu, kada je shvatio da mu 220 V struje ne izaziva bol. Vlasnik radionice, zbog straha, ubrzo ga je udaljio.

Kako se pričalo o njegovoj neobičnoj sposobnosti, Biba je 1981. godine stigao do Nemačke, gde je počeo da nastupa na diskotekama, TV emisijama i javnim manifestacijama.

NJegov trik: pogledati kako prži viršlu držeći gole žice pod naponom struje, postao je poznat i u inostranstvu, prenosi Pink.

Ginisovi rekordi

1983. – Biba je upisan u Ginisovu knjigu rekorda kao čovek koji može da izdrži napon od 220 V ili više, mada se često pogrešno navodi da je držao čak 20.000 V. Prema zvaničnim podacima, zapravo je potpisan rekord za izdržljivost od najmanje 220 V.

2003. – Drugi Ginisov rekord usledio je u Švedskoj, gde je Slaviša zagrejao 15 ml vode sa sobne temperature na 97 °C za 1 minut i 37 sekundi, koristeći svoje telo kao provodnik struje.

Fenomen iza misterioznog otpora

Naučna istraživanja su ukazala da njegova telo poseduje retku osobinu ektodermalnu displaziju, koja mu daje suvu kožu, bez dlaka i znojnih žlezda. To čini njegovu kožu izuzetno otpornom izolacijom. Testovi Instituta za fiziku u Beogradu pokazali su da njegova električna otpornost može biti 10 do 50 puta veća od prosečne osobe, sa otporom od ~1 megaom što mu omogućava eksperimentalni kontakt sa strujnim izvorima koje drugi ne bi izdržali.

Društvo za promociju i popularizaciju nauke (DPPN) je čak demonstriralo reprodukciju njegovih trikova, na primer, prženje viršle na 220 V, korišćenjem objekata i niskog napona, čime je pokazano da specifičnosti Bibinog tela nisu paranormalne, već fizički razumljive fenomene koje može imitirati nauka pod strogim uslovima.

