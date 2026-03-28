Devojčica Ema Medveđ (6) iz Kisača, koja se mesecima hrabro borila protiv tumora na mozgu, nažalost je preminula. NJena lavovska borba ujedinila je Srbiju, ali njeno maleno telo nije uspelo da pobedi tešku bolest.

Mala Ema je sve do sredine juna prošle godine živela jedno bezbrižno i srećno detinjstvo. Međutim, sve se promenilo kada je počelo uporno povraćanje. Iako se isprva činilo i verovalo da je u pitanju samo prolazni virus, porodica se ubrzo suočila sa najstrašnijim vestima — devojčici je dijagnostikovan tumor na mozgu.

Foto: Fejsbuk/Stepanovićevo

 

 

Od tog trenutka krenula je preteška borba za život ovog deteta. Ema je podvrgnuta teškoj, višesatnoj operaciji. Iako je pokazala neverovatnu snagu, bolest je, nažalost, bila jača, a njeno umorno telo nije izdržalo.

Sugrađani se opraštaju od devojčice

Sugrađani se od devojčice opraštaju, a potresna poruka objavljena na Fejsbuk stranici "Stepanovićevo" slama srca:

VIDELA BELOG ANĐELA Italijanka letela da bombarduje Mileševu

VIDELA BELOG ANĐELA Italijanka letela da bombarduje Mileševu

22:12

SRB plakala zbog deke koji živi pod zemljom,evo ŠTA se desilo

SRB plakala zbog deke koji živi pod zemljom,evo ŠTA se desilo

19:20

ČUDO: Detetu oca Čavke dali tešku dijagnozu,2. takva u svetu

ČUDO: Detetu oca Čavke dali tešku dijagnozu,2. takva u svetu

18:44

Koji su sve PROPUSTI u istrazi smrti Novosađanke u Budvi?

Koji su sve PROPUSTI u istrazi smrti Novosađanke u Budvi?

16:18

 

 

- Sa neizmernim bolom i tugom opraštamo se od male Eme Medveđ, koja je nakon duge i preteške borbe sklopila svoje umorene oči. Ovaj mali anđeo, koji je svojom hrabrošću ujedinio srca mnogih, otišao je na neko bolje mesto gde više nema boli. NJena borba bila je simbol snage, a njen odlazak ostavlja tišinu koju je teško opisati rečima. Porodici upućujemo najdublje saučešće, deleći sa njima tugu koju samo nebo razume. Neka počiva u miru, među anđelima gde i pripada - navodi se u objavi.

(Kurir)

"NI ON NI OTAC NISU HTELI DA DOĐU!" Andrija Živković odbio Crvenu zvezdu
Sport

"NI ON NI OTAC NISU HTELI DA DOĐU!" Andrija Živković odbio Crvenu zvezdu

GOTOVO JE! Partizan prodao Andreja Kostića
Sport

GOTOVO JE! Partizan prodao Andreja Kostića

BONUS VIDEO:

ВАРШАВА ОД МОСКВЕ ТРАЖИ ОДШТЕТУ ЗА "БОЛИ" ЗБОГ СССР: Пољска сматра и да су им Немци остали дужни стотине милијарди евра за Други светски рат

VARŠAVA OD MOSKVE TRAŽI ODŠTETU ZA "BOLI" ZBOG SSSR: Poljska smatra i da su im Nemci ostali dužni stotine milijardi evra za Drugi svetski rat