Kako bi izveo devojku koja mu se dopadala na putovanje u Dubrovnik, bio mu je potreban novac koji u tom trenutku nije imao. Zbog toga je odlučio da se obrati svom profesoru Brani Đorđeviću, za kojeg glumac ističe da je bio "najduhovitiji profesor na svetu", genije i veliki dasa.

Međutim, Mima Karadžić je odlučio da prećuti prave namere, pa je zajam od 50.000 dinara tražio pod izgovorom da mu ide zima i da su mu neophodne donje gaće, čarape i majice.

- Neku devojku sam hteo da izvedem do Dubrovnika, tako mi je bilo u glavi, a nisam imao pare, onda sam otišao kod profesora Brane Đorđevića koji je bio najduhovitiji profesor na svetu i bio je jedan genije. U svemu je bio genije i kao predavač i kao stručnjak i kao prijatelj i kao veliki dasa. Brana je sedeo u kabinetu, ja sam došao i pitao ga tada za pare, dok mi ne legne neki novac, nisam ni znao odakle bi mi stigao novac, ali nije bitno, to je tako bilo.

- On me pita za šta da mi pozajmi pare. Ja mu kažem, "pa profesore dolazi zima kupio bih donje gaće, čarape, majice, dugačke gaće, ne znam ni ja, sport košulje...". Kaže Brano dobro, 'ajde da vidimo. Za dva dana, ja dolazim, bila je neka Zdenka na portirnici i kaže mi da imam neki paket. Otvorim paket u paketu sve složeno čarape, majice sve fino upakovano, dole je bila koverta na dnu, u koverti je bilo 50.000 dinara i pisalo je "Nikad ne laži svog profesora" - rekao je glumac za "Novu".

