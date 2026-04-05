Poznata glumica Tori Speling i njeno četvoro dece prevezeni su u bolnicu nakon stravične saobraćajne nesreće u Temekjuli u Kaliforniji, na 128 kilometara od Los Anđelesa. 

Sa njima u kolima bilo je još troje dece porodičnih prijatelja. 

Udes se desio oko 17:45 sati po lokalnom vremenu u četvrtak, drugpog aprila, na licu mesta pronađena su dva automobila sa ogromnim oštećenjima od udesa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selmu Hajek PROGANJAO Tramp: Odbila ga, on se javno - OSVETIO

KULTNA, ILEGALNA SCENA: Borba Lija i Norisa - revanš na nebu

BILA JE SIMBOL VITALNOSTI Ključ mladolikog izgleda Koko Šanel

"REKLI SU MI DA ĆU ROBIJATI": Vinonu Rajder uhvatili u krađi

Tori Speling vozila je četvoro svoje dece i troje dece svojih njihovih prijatelja kada ih je udario vozač koji je prebrzo vozio i prošao kroz crveno svetlo, piše TMZ.

Svi putnici u automobilu pregledani su na mestu nesreće i niko nije uhapšen, rečeno je iz kancelarije šerifa. Zvezda serije "Beverli Hils" i sedmoro dece zatim su prevezeni u bolnicu u tri odvojena kola Hitne pomoći, ukazana im je lekarska pomoć zbog raznih povreda, uključujući posekotine, modrice, kontuzije i potrese mozga.

Tori Speling (52) ima petoro dece sa bivšim suprugom Dinom Mekdermotom: Lijam Aron (19), Stela Dorin (18), Heti Margaret (15), Fin Ris (14) i Bo Din (9). 

Glumica je i 2011. doživela saobraćajnu nesreću, bilo je to 2011. kada je udarila u zid dok je vozila svoje dvoje najstarije dece u školu dok su je ih paparaci progonili. 

Tori Speling, koja je u to vreme bila trudna, napisala je na društvenim mrežama da se srušila pokušavajući da pobegne od fotografa - koji je nastavio da je fotografiše čak i nakon nesreće. "Tori je stvarno uznemirena, ali ona i deca su dobro. Fotograf ju je pratio do ulaza u školu. Pokušala je da mu pobegne, vozila se unazad i udarila u zid", rekao je tada njen portparol za People.

(Srbija Danas)

BOGDAN BOGDANOVIĆ U DENVERU? Navijači čine sve da se to desi
ZNA SE KO JE DOKTOR KOŠARKE! Jokić sa ova dva poteza srušio San Antonio (VIDEO)
ИЗ БАКИНОГ КУВАРА: Домаћи ролат са пудингом

IZ BAKINOG KUVARA: Domaći rolat sa pudingom