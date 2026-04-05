Retko ko zna da se u jednom periodu života oprobao kao ugostitelj u Francuskoj. To se pokazalo kao veoma loša ideja. 

Haris je punih dvanaest godina živeo u Parizu, a u jednom trenutku se odlučio da kupi lokal. Motiv za ovu odluku je bio potpuno neočekivan:

- Prijatelj i ja smo kupili kafanu da bi pili i da nas posle ne bi terali konobari kada je fajront. Nikada nisam mislio niti imao nameru da mikrofon zamenim tanjirom. Ali da imamo kafanu u kojoj ćemo piti do kada hoćemo i da mi sebi napravimo fajront – ispričao je pevač jednom prilikom. 

Bez obzira na  to što je kafana "fino" radila i što su imali luksuz da priušte sebi lokal, kafana je posle tri godine prestala sa radom. Pevač je istakao da je on glavni krivac za to: 

- Najveći sam krivac što nije ostala od danas ili ostala duže od tri godine. Zato što sam bio najbolji gost tu. Kako god dođe neko, rekao sam: "račun meni", "ovo ide na mene", "ovaj ne mora platiti" i sve tako u krug – iskren je bio DŽinović u emisiji "Balkanskom ulicom".

SRBIJA JE OBOŽAVALA: Rodila sina predsedniku, doživela pakao

SRBIJA JE OBOŽAVALA: Rodila sina predsedniku, doživela pakao

POZIV NIJE STIGAO Luna nije zvala Vesnu i Đoleta na proslavu

ZAUSTAVILA JE ŽENA: Pevačica u šoku zbog toga šta je tražila

MILICI ZAKAZANA NOVA OPERACIJA: Četvrti put intervencija

Krajnji rezultat ovakvog vođenja posla bio je finansijski kolaps. Kada bi na kraju dana pitao koliko su zaradili, dobijao je odgovor da imaju novca samo za nabavku, zbog čega su na kraju morali da prodaju lokal, nakon čega se pevač vratio na naše prostore.

 

BOGDAN BOGDANOVIĆ U DENVERU? Navijači čine sve da se to desi

ZNA SE KO JE DOKTOR KOŠARKE! Jokić sa ova dva poteza srušio San Antonio (VIDEO)

OVO SE NIJE DESILO OD 1978. GODINE! Srpkinja postala šampionka Amerike