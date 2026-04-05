Predstavnici Srbije na ovogodišnjoj Evroviziji bend "Lavina" nastupaće sa pesmom "Kraj mene" poslednji u prvoj polufinalnoj večeri. Ovo veliko muzičko takmičenje održava se u maju u Beču, a već sada se šuška o favoritima. Na jednoj Instagram stranici Srbija je uvrštena na prvom mestu!

Nova lista "top 35" koju je podelila jedna stranica, na kojoj se navodi da je najpopularnija za ovo takmičenje, Srbiju je izdvojila kao favorita 

Na ovom spisku naša zemlja je osvojila čak 557 poena i zauzela prvo mesto, ostavivši konkurenciju iza sebe.

Posle nje je Danska sa 461 poenom, dok je treće mesto pripalo Finskoj sa ukupno 420 bodova.

Pevač "Lavine" skinuo šminku - i niko ne veruje da je to on

Pevač "Lavine" skinuo šminku - i niko ne veruje da je to on

09:36

"SAČUVAJ ME BOŽE": HRV ismejava pobednika PZE "Narikače!"

"SAČUVAJ ME BOŽE": HRV ismejava pobednika PZE "Narikače!"

13:01

SRBIJA JE OBOŽAVALA: Rodila sina predsedniku, doživela pakao

SRBIJA JE OBOŽAVALA: Rodila sina predsedniku, doživela pakao

18:33

ANA U BIKINIJU NA PLAŽI: Kojim rečima je čestitala Uskrs

ANA U BIKINIJU NA PLAŽI: Kojim rečima je čestitala Uskrs

16:24

Među prvih pet su još Kipar i Hrvatska, dok su raniji favoriti poput Švedske i Nemačke ovog puta završili znatno niže na listi, što je iznenadilo mnoge fanove takmičenja.

Lavina je nastala sredinom 2020. godine u Nišu, a već 2022. objavila je svoj debitantski album "Odyssey", na kojem se našlo osam pesama ispevanih na engleskom jeziku.

Bend predvodi harizmatični frontmen Luka Aranđelović, a pored njega postavu čine Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas), Pavle Aranđelović (klavijature) i Bojan Ilić (bubnjevi).

(Telegraf)

BOGDAN BOGDANOVIĆ U DENVERU? Navijači čine sve da se to desi
Sport

BOGDAN BOGDANOVIĆ U DENVERU? Navijači čine sve da se to desi

ZNA SE KO JE DOKTOR KOŠARKE! Jokić sa ova dva poteza srušio San Antonio (VIDEO)
Sport

ZNA SE KO JE DOKTOR KOŠARKE! Jokić sa ova dva poteza srušio San Antonio (VIDEO)

BONUS VIDEO:

ДОБАР ДАН ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПОСЛОВЕ СА НЕКРЕТНИНАМА Астро савет за понедељак 6. април: Ево који су земљани и водени знака под утицајем Венере

DOBAR DAN ZA FINANSIJE I POSLOVE SA NEKRETNINAMA Astro savet za ponedeljak 6. april: Evo koji su zemljani i vodeni znaka pod uticajem Venere