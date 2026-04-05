Kilijan Mbape i Ester Ekspozito su praktično potvrdili svoju romansu nakon što su viđeni zajedno u javnosti po povratku Francuza u Madrid.

Superzvezda Real Madrida uhvaćena je od strane paparaca kako provodi popodne sa glumicom serije "Elite", čime su okončani meseci intenzivnih spekulacija o njihovim privatnim životima. Mbape i Ekspozito su snimljeni kako provode zajedničko popodne u Madridu, ubrzo nakon što se napadač vratio sa putovanja u Sjedinjene Američke Države sa reprezentacijom Francuske. Foto: Profimedia

Veza je navodno postala zvanična pre nekoliko nedelja kada je par viđen kako provodi vreme u Parizu, gde su boravili u istom hotelu. U sredu je napadač Real Madrida viđen kako dolazi po svoju partnerku ispred njene kuće pre nego što su zajedno otputovali. Par je svratio u jedan poznati lokal na piće pre nego što su se uputili ka igračevom domu u španskoj prestonici – prenosi El Mundo.

Ova 26-godišnja glumica, najpoznatija po ulozi u Netflix-ovoj seriji „Elite“, nedavno je bila na meti novinara na događaju pop zvezde Rosalije. Na pitanje da li voli fudbal, Ekspozito je iskreno odgovorila: „Istina je da ne baš previše.“ Međutim, kada se ispitivanje okrenulo ka njenom prisustvu na stadionu Bernabeu i povezanosti sa Mbapeom, uzvratila je indikativnim osmehom koji sugeriše da u priči ima više nego što je spremna da prizna.

Tokom razgovora, novinar je sugerisao da izgleda srećno i upitao da li je naklonost javnosti prema njihovom paru faktor koji utiče na njeno raspoloženje. Ekspozito je insistirala na tome da neće direktno govoriti o toj temi, ali je reporterima rekla da se oseća „sjajno“ kada su je pitali da li je zadovoljna svojim trenutnim životom.

