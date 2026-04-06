Zašto se ljubičasta boja povezuje sa Uskrsom?

LJubičasta se u hrišćanskoj tradiciji povezuje na prvom mestu s Velikim postom i danima koji prethode Uskrsu, ponajviše Velikom subotom. Upravo je to razlog što ovu boju često viđamo u hrišćanskim bogomoljama. Foto: Depositphotos

LJubičasta boja je u prošlosti smatrana i simbolom autoriteta i kraljevstva, pošto je u antičko vreme bila izuzetno cenjena roba koju je bilo teško nabaviti jer se teško nalazi u prirodi, pa je morala da se dobija posebnim metodama obrada tkanine. Kako je bila skupa, nosili su je bogataši i aristokrate, pa je počela da se posmatra kao simbol moći, imetka i uticaja. Foto: Profimedia

Ona se pominje i u Starom zavetu, u kome se navodi da je skinija u kojoj se nalazio Zavetni kovčeg bila napravljena od "fino predenog lana, plavog, purpurnog i skarletnog prediva". Uz to, kada je kralj Solomon sagradio Sveti hram u Jerusalimu, napravio je zavesu od tkanina baš ovih boja.

Ona je, inače, korišćena da se ismeje Isus Hrist.

1. Tada, dakle, Pilat uze Isusa i išiba ga. 2. A vojnici opletoše venac od trnja i metnuše mu na glavu, i obukoše mu purpurnu haljinu, 3. i govorahu: „Zdravo, care judejski!” I udarahu ga po obrazima.

(Novi zavet, Jevanđelje po Jovanu) Foto: Profimedia

Zbog svega toga, crkve koriste ljubičastu boju da istaknu Hristovu žrtvu pre vaskrsenja, tako što sveštenstvo nosi ljubičaste odežde, uvija predmete u ljubičasto platno itd.

LJubičasta boja danas se smatra simbolom mnogih uzvišenih vrlina – ambicioznosti, kreativnosti, nezavisnosti, plemenitosti, mudrosti, dostojanstva itd, a vezuje se i za ekstravaganciju, misteriju, obilje...

